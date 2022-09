Il telefono di Mr. Harrigan e gli 8 migliori film Netflix da guardare a ottobre 2022

In qualche modo settembre è volato e siamo quasi in ottobre. La buona notizia è che è tempo di molti nuovi film e programmi spettrali Netflix mentre Halloween si avvicina di più.

Questo ottobre, i nuovi film Netflix includono un adattamento di Stephen King, La ragazza più fortunata del mondo con Mila Kunis, un thriller serial killer con Jessica Chastain e una nuova commedia horror in stop-motion di Coraline regista Henry Selick. C’è molto di cui essere entusiasti per questo ottobre, dato che Netflix fa di tutto per offrire una fantastica scaletta di brividi e brividi.

Che tu stia cercando qualcosa di veramente terrificante o un film adatto a tutta la famiglia, il seguente elenco delinea i migliori film Netflix da guardare questo ottobre.

I migliori film Netflix da guardare a ottobre 2022

Il telefono del signor Harrigan, 5 ottobre

Il telefono del signor Harrigan è l’ultimo di una serie apparentemente continua di adattamenti di Stephen King (non che ci stiamo lamentando). Questo film è basato sull’omonima novella inclusa in King’s Se sanguina collezione.

In parte storia di formazione e in parte film horror, Il telefono del signor Harrigan segue Craig (Esso protagonista Jaeden Martell), un’adolescente emarginata che forma un improbabile legame con il solitario miliardario Mr. Harrigan (Donald Sutherland). Quando il compagno di Craig muore, trova un modo per tenersi in contatto dall’oltretomba, con conseguenze indesiderate.

La ragazza più fortunata del mondo, 7 ottobre

Potresti notare una tendenza con i film Netflix in arrivo a ottobre; molti di loro sono basati su libri. Mila Kunis è protagonista La ragazza più fortunata del mondoadattato dall’omonimo best seller di Jessica Knoll.

Kunis interpreta Ani FaNelli, una scrittrice del New York Times che sembra avere tutto fino a quando non viene avvicinata da un regista che progetta di creare un documentario sul suo liceo. La documentarista minaccia di svelare oscuri segreti del passato di Ani che fanno crollare il suo mondo accuratamente costruito intorno a lei.

La maledizione di Bridge Hollow, 14 ottobre

Gli appassionati di film come Hocus Pocus e Città di Halloween non vorrai perderti La maledizione di Bridge Hollow. Questa stella del cinema per le vacanze per famiglie Cose più strane l’attrice Priah Ferguson e il comico Marlon Wayans nei panni di una coppia padre-figlia che si alleano per sconfiggere uno spirito malizioso che inizia a dare vita alle decorazioni di Halloween.

La scuola del bene e del male, 19 ottobre

Spostati su Hogwarts; un’altra scuola incantata ci sta arrivando nell’attesissimo adattamento del libro di La scuola del bene e del male.

Direttore Paul Feig (Spiare, acchiappa fantasmi) sta dando vita a questo film e ha un cast stellare che include Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne, Michelle Yeoh e altri. Le migliori amiche Sophie e Agatha si trovano su fronti opposti quando vengono portate in una scuola magica dove eroi e cattivi vengono addestrati per proteggere l’equilibrio tra il bene e il male.

La buona infermiera, 26 ottobre

La buona infermiera è basato sulla vera storia del serial killer Charles Cullen (interpretato da Eddie Redmayne). Cullen è considerato il serial killer più prolifico nella storia documentata, ma i suoi omicidi sono stati più sporadici del killer medio, e quindi le sue motivazioni erano nella migliore delle ipotesi oscure. Ha ucciso almeno 40 pazienti e forse anche di più durante i suoi 16 anni di carriera come infermiere.

Il film è adattato da La buona infermiera: una vera storia di medicina, follia e omicidio di Charles Graeber, che Netflix sta utilizzando anche come base per un documentario in uscita Catturare l’infermiera assassina. In La buona infermiera, Jessica Chastain interpreta un’infermiera nel film. Il suo personaggio diventa sospettoso del suo collega dopo una serie di misteriose morti di pazienti e rischia la vita per scoprire la verità.

Hellhole, 26 ottobre

Se stai cercando un film horror più tradizionale da guardare in ottobre, Buco Infernale è un film polacco dai creatori di Nessuno dorme nel bosco stanotte. Ambientato in un monastero nel 1987, Buco Infernale segue i monaci che gestiscono una clinica per aiutare le persone che sono state possedute. Un agente di polizia che indaga su misteriose sparizioni si infiltra nel remoto monastero e scopre un’oscura verità sul suo clero.

Tutto tranquillo sul fronte occidentale, 28 ottobre

Il vincitore del Premio Grimme Edward Berger dirige questo epico dramma contro la guerra basato sul romanzo bestseller di Erich Maria Remarque. Parte del motivo per cui Berger era interessato a realizzare un’altra versione cinematografica del libro è mostrare il film da una prospettiva tedesca, poiché Remarque era un veterano tedesco della prima guerra mondiale.

Nel 1917 in Germania, Paul Bäumer mente sulla sua età in modo da poter arruolarsi in guerra insieme ai suoi amici, i quali hanno tutti idee molto romantiche su cosa significhi essere un soldato. Quando la realtà della guerra si stabilisce, Paul si ritrova sopra la sua testa con poco addestramento.

Wendell e Wild, 28 ottobre

I fratelli demoni intriganti (doppiati da Keegan Michael-Key e Jordan Peele) convincono una ragazza di 13 anni di nome Kat ad aiutarli a convocarli nella Terra dei Viventi in questa attesissima commedia horror in stop-motion di Coraline il regista Henry Selick basato su una sceneggiatura che ha scritto con Peele.

Quale dei film Netflix in questo elenco sei più entusiasta di guardare in ottobre?