Il teaser di “Vikings: Valhalla” riporta più sangue dai vichinghi

I drammi in costume su Netflix sono cresciuti nel corso degli anni, e perché non dovrebbero? Alcuni dei film/serie con le migliori prestazioni su Netflix provengono dal genere drammatico in costume. Tuttavia, fatta eccezione per Vichinghi poche serie / film hanno coperto ampiamente la mitologia norrena o l’era dei Vichinghi. Così, Netflix ha portato Vichinghi: Valhalla ai fan e il suo teaser sembra promettente.

I film/serie del genere drammatico d’epoca danno nuova vita alle famigerate storie del passato. Netflix aveva annunciato la data di uscita della serie nel novembre 2021. Da allora, i fan hanno desiderato ardentemente dare un’occhiata ai Vichinghi in battaglia. Infine, il gigante dello streaming ha esaudito i desideri dei fan, quindi diamo un’occhiata a come si fanno le cose sanguinolente.

Vikings: il teaser del Valhalla non è per i deboli di cuore

Il teaser lungo 70 secondi si concentra sulla battaglia tra cristiani e pagani. Naturalmente, ascolteremo la storia dal punto di vista dei Vichinghi, ma i cristiani giocheranno un ruolo significativo nella serie. Tuttavia, il teaser non ci ha fornito un’altra sinossi come quella con le prime immagini. Pertanto, potrebbe confondere i nuovi spettatori, poiché non ha abbastanza contesto.

Il ponte di Londra sta crollando. VIKINGS: VALHALLA raggiunge un nuovo sanguinoso punto di rottura il 25 febbraio 2022 su Netflix. pic.twitter.com/3yetjY3HQs — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 18 gennaio 2022

I cristiani ei pagani sono in guerra a causa del massacro del giorno di San Brice. Il re Ethelred II d’Inghilterra deve affrontare un attacco dei Vichinghi, poiché le sue truppe hanno commesso atti di genocidio contro i danesi. Quindi, vediamo Harald Sigurdsson che rafforza la morale dei Vichinghi. Harald fa parte del trio che comprende il famoso esploratore Leif Eriksson e sua sorella Freydis Eriksdotter, e la serie si concentrerà principalmente su di loro.

LEGGI ANCHE: Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo cast nella seconda stagione di “Shadow and Bone”.

Quali sono le opinioni del creatore sulla serie?

Jeb Stuart, che in precedenza ha lavorato come sceneggiatore Duro a morire e Il fuggitivo, ha creato la serie spin-off. Ma il creatore non è semplicemente entrato nella storia. “Ho fatto molte ricerche” Jeb ha spiegato. “Ho portato la mia storia vichinga fino al punto in cui potrei essere stupido.” Il creatore ha anche confermato la conclusione della stagione 2 della serie.

Dal teaser, si può capire che la serie sarà frenetica e che i fan non avranno abbastanza tempo per soffermarsi sul dramma. Pertanto, Jeb ha chiarito le sue aspettative all’EW: “Vengo dal mondo dei film d’azione in cui le cose si muovono rapidamente. Non ti darò 30 secondi per dire: ‘Hmm, mi chiedo cosa volesse dire con quella strana frase?’ Devi tenere il passo. Devi muoverti.

Per grazia di Thor e Odino, i fan dell’era dei Vichinghi sembrano avere una serie interessante ad attenderli. Allora, chi stai sostenendo tra cristiani e pagani? Fateci sapere nei commenti qui sotto!

Il teaser del post “Vikings: Valhalla” riporta più sangue dai vichinghi è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.