Il “Super Bowl ebraico” di Evan Goldman è pronto, Netflix pubblica 13: il trailer del musical e sembra tutto Groovy

Domanda veloce, quale celebrità ha iniziato la sua carriera con Musical di Jason Robert Brown 13? Se hai indovinato Ariana Grande, hai assolutamente ragione. Bene, il musical che ha regalato ad Ariana la sua prima grande occasione all’età di 15 anni, è tornato. Netflix ha deciso di adattarlo e creare un film. E buone notizie per tutti gli amanti del cinema, il trailer di 13: Il musical è fuori. Ecco un assaggio del cast di Broadway.

Nel frattempo, siamo qui con tutti gli aggiornamenti dal film in uscita. Continua a leggere per conoscerli tutti!

Tutto quello che devi sapere su 13: The Musical

Dopo il divorzio dei suoi genitori, la vita del dodicenne Evan Goldman è completamente sconvolta. È un bambino che è sconvolto nello scoprire che suo padre sarebbe rimasto a New York mentre lui e sua madre sarebbero andati a Walkerton, nell’Indiana. Evan fissa gli occhi per celebrare il suo 13° compleanno e Bar Mitzvah per cambiare le sue fortune. Vuole creare la festa dell’anno e diventare popolare. La situazione è aggravata dal fatto che Evan deve allontanarsi dal suo rabbino interpretato da Josh Peck mentre si prepara per il suo Bar Mitzvah, o come lo chiama lui, “il Super Bowl ebraico”.

Ecco, guarda il trailer!

Cast, troupe e data di uscita

Tamra Davis ha diretto il film. Il ruolo di Evan è interpretato da Eli Goldenper cui è noto L’arancione è il nuovo nero. Debora scherza e Pietro Hermann interpreterà il ruolo dei suoi genitori.

Il palcoscenico è pronto per crescere. 13: THE MUSICAL arriverà su Netflix il 12 agosto pic.twitter.com/lQjhvnoJMX — NetflixFilm (@NetflixFilm) 13 luglio 2022

Quindi, è un’opportunità per coloro che non hanno visto il Broadway Musical 13, per aggiornarsi sul capolavoro. Guarda 13: Il musical su 12 agosto 2022 solo su Netflix!

