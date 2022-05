“Il suo intero mondo è cambiato”: Sadie Sink parla di Max Mayfield nella quarta stagione di Stranger Things

May regnerà per il resto del 2022 come un boss. E questo è solo a causa di Cose più strane stagione 4 in arrivo su Netflix questo mese. Ciò significa che siamo a poche settimane dallo spettacolo delle nostre vite. La posta in gioco non è mai stata così alta in nessun altro show come quello Cose più strane, e siamo tutti favorevoli. Fin dall’inizio, l’ultima stagione dello show soprannaturale di successo, le cose sembravano diverse dalle stagioni precedenti. Anche il trailer era più cupo nell’umore e nelle vibrazioni. E adesso Sadi Lavello lei stessa ha accettato che la nuova stagione sarà sicuramente diversa.

E mentre lo faceva, avrebbe potuto fare un’enorme rivelazione sull’attesissimo spettacolo. Vediamo cosa ha detto l’attrice e cerchiamo di capire cosa può significare per lo spettacolo.

Sadie Sink su Max e la nuova stagione

Dato che l’ultima stagione è a meno di un mese di distanza, l’intero cast è stato davvero coinvolto in campagne promozionali e interviste. Una nuova intervista di Sadie ha svelato il nuovo ruolo di Max Mayfield nella nuova stagione.

Max è uno dei personaggi più recenti a parte il gruppo originale ad essere introdotto nella serie. La sua prima apparizione nello show è stata nella seconda stagione. Quindi ha solo due stagioni. Tuttavia, nel suo breve periodo nello spettacolo, è sicuramente diventata una parte importante e dalla sua introduzione, lo spettacolo ha preso il suo ritmo.

La sua amicizia con Eleven è uno dei temi centrali di entrambi i personaggi. E anche il suo fratellastro, la morte di Billy, ha lasciato un enorme impatto sullo spettacolo poiché dalla sua morte l’intera ambientazione dello spettacolo è diventata più oscura.

Quindi, parlando del suo personaggio, Sadie ha sottolineato che questa stagione sarà diversa anche per Max.

Lei disse, “Max è in lutto per la perdita di suo fratello e per la perdita di Undici, che si è trasferito. Quindi il suo intero mondo è cambiato. E inoltre, è diretta al liceo. Quindi si trova in un ambiente completamente sconosciuto”.

Max potrebbe avere un ruolo più importante

Anche se Max è stato uno dei personaggi principali della seconda e della terza stagione, non l’abbiamo mai vista da sola. Era sempre con Eleven o con la banda. Ma ora, con El che se n’è andata per la prima volta, vedremo di più Max in assenza della sua migliore amica.

Un’altra prova che mostra che il suo personaggio avrà un ruolo più importante nella serie può essere la sua narrazione nel trailer. Per la prima parte del trailer, Max narra in sottofondo, ed è il suo personaggio che viene mostrato più lontano da Millie’s El nel trailer di due minuti. Inoltre, nel trailer, possiamo vedere Max volare, il che è completamente nuovo per i fan.

Quindi questi potrebbero essere indizi per un ruolo più ampio per Max, ma dovremo aspettare e vedere cosa accadrà nella nuova stagione.

Fateci sapere se siete interessati a vedere di più di Max in Cose più strane stagione 4 o no?

