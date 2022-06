Il sondaggio rivela la “relazione di amore-odio” che Netflix ha con i suoi abbonati, lo streamer è l’ultimo per valore percepito e ancora il più desiderabile

Netflix ha dominato la piattaforma di streaming per oltre due decadi adesso. Il gigante dello streaming si è indubbiamente guadagnato un’enorme reputazione essendo il modo più conveniente e senza pubblicità per trasmettere in streaming i contenuti più recenti da qualsiasi parte del mondo. Ma di recente, un nuovo sondaggio ha rivelato che lo streamer ha una sorta di rapporto agrodolce con i suoi utenti.

Tuttavia, nonostante le sue relazioni a intermittenza con gli abbonati, è ancora il piattaforma OTT più desiderabile nel mondo. Scopriamo insieme cosa ha rappresentato il sondaggio.

Gli utenti adorano Netflix nonostante la relazione travagliata

I clienti sembrano avere a connessione amore-odio con il più grande servizio di streaming in abbonamento del settore.

Secondo Whip Media Rapporto sulla soddisfazione in streaming 2022Netflix è il servizio più indispensabile tra le principali piattaforme di streaming, con 31% degli abbonati statunitensi indicando che manterrebbero il servizio se potessero avere un solo abbonamento video. HBO Max arriva secondo, con 19 per cento affermando che è l’unico SVOD che manterrebbero.

Inoltre, Netflix è al primo posto nel sondaggio sia per l’esperienza utente che per i suggerimenti sui contenuti. Tuttavia, si classifica all’ultimo posto tra i nove servizi VOD in abbonamento valutati in termini di valore percepito. HBO Max è al primo posto e Disney+ al secondo.

Nonostante mantenga la prima posizione Whip Media’s 2022 sondaggio come unico servizio indispensabile, Netflix è caduto dieci punti percentuali dallo studio dell’azienda del 2021, mentre HBO Max e Disney+ sono entrambi aumentati rispetto allo scorso anno.

Il motivo principale per cui gli utenti hanno affermato di aver interrotto l’abbonamento è stata la decisione di Netflix di aumentare le tariffe all’inizio di quest’anno, con il salto del piano Standard a due flussi 11 per cento a $ 15,49 al mese negli Stati Uniti: Secondo un sondaggio Whip Media, 69 per cento degli ex abbonati Netflix hanno indicato che l’aumento dei prezzi li ha portati a interrompere l’abbonamento.

Il sondaggio e i suoi rapporti indicano chiaramente che, nonostante alcuni problemi e problemi con il servizio di streaming, le persone non lasceranno Netflix così facilmente. E ancora, soppesa il grande contenuto che fornisce su ogni altro inconveniente.

L’analisi Whip Media si basa su un sondaggio di 2.460 ora TV app utenti nel Stati Uniti di età compresa tra 18 e 54 anni condotto tra 29 aprile e 4 maggio 2022.

Cosa ne pensate del sondaggio? Inoltre, facci sapere nei commenti se sei d’accordo con i rapporti o meno.

