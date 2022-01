Il soggiorno di Emily a Parigi è stato prolungato con un rinnovo per altre due stagioni: la terza e la quarta stagione in arrivo

Dopo una stagione 2 mozzafiato, i fan hanno una buona notizia. Lo spettacolo ora riceve altre due stagioni! Sei pronto per Emily in Paris Stagione 3 e Stagione 4?

Il 10 gennaio 2022, Netflix ha utilizzato il proprio account Twitter per annunciare lo stesso. Si legge, “Emily a Parigi è stata rinnovata per la stagione 3 e la stagione 4!Ma non ci sono ancora notizie sulle riprese della stagione 3. Potrebbe esserci la possibilità che Netflix possa filmare le stagioni tre e quattro una dopo l’altra. Ovviamente vi terremo aggiornati quando la produzione e le riprese inizieranno ufficialmente. Le riprese della nuova stagione si svolgeranno presso gli Studios di Parigi, appena fuori dalla capitale, in questa primavera o estate. I creatori dello show stanno anche considerando Londra come location per le riprese, il che indica che vedremo molto del ruolo del fidanzato di Emily, Alfie, nella prossima stagione.

Emily in Paris è stata rinnovata per la stagione 3 e la stagione 4! pic.twitter.com/3zqj36vmnO — Netflix (@netflix) 10 gennaio 2022

Quindi, scopriamo quando la stagione 3 e la stagione 4 arriveranno su Netflix.

Tutto quello che devi sapere su Emily in Paris Stagione 3 e Stagione 4

In una conversazione con Glamour, il creatore dello spettacolo Darren Star spiega: “Ho un’idea di quale sia la decisione di Emily. Il problema di questa decisione è che non c’è una decisione giusta qui. Non c’è una decisione che renderà tutti felici o che renderà felice Emily. Ha delle scelte difficili e alla fine della stagione si è trovata nel mezzo di molte situazioni difficili”.

LEGGI ANCHE: “Euforia” è disponibile su Netflix? Dove guardare Euphoria Stagione 2?

Possiamo sperare che se le riprese e la produzione della stagione 3 saranno completate quest’anno, Netflix lo trasmetterà in streaming all’inizio del 2023.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily In Paris (@emilyinparis)

Il finale della seconda stagione ha lasciato il pubblico con un sacco di domande per curiosità. Emily chiama Sylvie per informare la sua decisione finale, “Ciao Sylvie, sono io. Ho preso la mia decisione” dopo aver scoperto di essere ancora innamorata di Gabriel. Ha accumulato abbastanza coraggio per confessare il suo amore a Gabriel. Tuttavia, ha scoperto che Camille si era trasferita da Gabriel.

Lily Collins, la star dello show, è contenta che lo show venga rinnovato per altre due stagioni. In una conversazione con People Collins, afferma, “Mi piacerebbe avere l’opportunità di fare una stagione 3. Io stesso non conosco ancora la sua scelta. Continuo a chiedere. Ma qualunque sia la scelta, sai che sarà piena di dramma, moda e tanto divertimento e romanticismo. Sono pronto per qualsiasi decisione venga sulla mia strada se riusciamo a farlo.

Ora, questo finale da precipizio ci ha lasciato con molte domande come, Si unirà al nuovo studio di Sylvie e rimarrà a Parigi nonostante il suo crepacuore? ed Emily troverà mai il suo vero amore?

Il post Il soggiorno di Emily a Parigi è stato prolungato con un rinnovo per altre due stagioni: la terza e la quarta stagione in arrivo è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.