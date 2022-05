Il significato di In Liebe Deine Jungs in Better Call Saul ha spiegato

In uno spettacolo immacolato come Better Call Saul, ogni minimo dettaglio è importante e nell’ultimo episodio della sesta stagione c’è molto da disfare, a cominciare dalla primissima scena.

L’apertura a freddo dell’episodio vede una scultura commemorativa in lucite creata con un regolo calcolatore racchiuso all’interno di una resina. Sulla targa è incisa la frase tedesca “In Liebe Deine Jungs”.

Ma qual è il significato del tributo dell’ornamento e in che modo è significativo nella trama più ampia di Better Call Saul?

Meglio chiamare Saulo | Rimorchio della serie | Netflix

BridTV

3856

Meglio chiamare Saulo | Rimorchio della serie | Netflix

835951

835951

centro

13872

Che cosa è In Liebe Deine Jungs

La frase “In Liebe Deine Jungs” è tedesca e si traduce in “With Love, Your Boys”.

Poiché la frase inscritta sulla scultura è in tedesco, in Better Call Saul c’è solo un personaggio a cui può fare riferimento, Werner Ziegler.

Werner ha avuto un ruolo importante nella stagione 4 quando l’architetto tedesco e il suo team di ingegneri sono stati coinvolti da Gus Fring per costruire il suo superlab sotterraneo che vedremo in seguito in Breaking Bad.

Ziegler e il suo team condividevano uno stretto legame, con Werner che si comportava quasi come una figura paterna per coloro con cui lavorava, soprannominandoli “i suoi ragazzi” o “seine jungs” come spiega Margarethe Ziegler a Lalo nella sesta stagione.

Da ciò si può dedurre che l’ornamento commemorativo sia stato inviato dalla squadra di Werner che, come Margarethe rivela a Lalo, non ha partecipato al suo funerale il che stuzzica la sua curiosità.

AMC | Netflix | Sony Pictures Television

Cosa è successo a Werner Ziegler e perché Lalo è interessato a lui?

Werner Zielger e il suo team di ingegneri tedeschi sono stati assunti da Gus Fring per costruire il suo superlab segreto nella stagione 4 di Better Call Saul.

Il lavoro richiedeva a Werner e al suo team di vivere in segreto e lontano dalle loro famiglie per mesi e con il passare del tempo iniziarono a diventare irrequieti, portando Werner a sgattaiolare fuori dalla struttura e ad organizzare l’incontro con sua moglie Margarethe.

Lalo Salamanca stava esplorando i rapporti di Gus Fring e ha notato il panico dopo la scomparsa di Werner e ha iniziato a pedinare Mike mentre cercava freneticamente Ziegler.

Mike è riuscito a perdere Lalo e alla fine ha rintracciato Werner, uccidendolo con riluttanza per aver infranto il protocollo e minacciando la segretezza del suo lavoro.

Nonostante la perdita di Mike, l’astuto Lalo Salamanca è tornato alla Travel Wire dove Werner aveva raccolto dei soldi inviati da sua moglie e Lalo è riuscito a trovare i dettagli di contatto di Werner, chiamando persino l’architetto e apprendendo alcuni scarsi dettagli sui piani di Gus.

Nella sesta stagione, dopo essere sopravvissuto al tentativo di omicidio di Gus Fring, Lalo decide che invece di tornare nel New Mexico, dovrebbe recarsi in Germania per saperne di più su Werner Ziegler e sul misterioso lavoro che ha svolto per Gus.

AMC | Netflix | Sony Pictures Television

Come l’ornamento potrebbe modellare il resto della stagione 6

Nell’episodio 5 della sesta stagione, Lalo finge di essere un uomo di nome Ben e trova Margarethe, la moglie di Werner Ziegler, in un bar tedesco.

I due iniziano a parlare e dopo un po’ Margarethe affronta l’argomento della morte di suo marito, spiegando che la Warner sarebbe morta in un crollo.

Spiega anche che nessuno degli uomini di Werner ha partecipato al suo funerale nonostante fosse così vicino a lui, inviando invece la targa, il che ha suscitato la curiosità di Lalo abbastanza da permettergli di irrompere nella casa di Margarethe e cercare altri indizi.

Lalo riesce a trovare la scultura e ispeziona il fondo dell’ornamento per scoprire da chi è stata realizzata. Il suo prossimo passo è sicuramente rintracciare il produttore della targa per poi scoprire chi l’ha commissionata.

Una volta che avrà finito, Lalo sarà sulla coda dei jung di Werner e spererà che possano far luce esattamente su ciò che stavano facendo, mettendo potenzialmente a rischio la segretezza del superlab di Gus Fring.

AMC | Netflix | Sony Pictures Television

La sesta stagione di Better Call Saul va in onda settimanalmente il lunedì su AMC negli Stati Uniti e il martedì su Netflix a livello internazionale.

In altre notizie, la stagione 3 di The Wilds è un must dopo il finale cliffhanger