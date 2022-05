Il significato di “I malvagi fuggono quando nessuno li insegue” in Better Call Saul

C’è sempre così tanto significato racchiuso in ogni episodio di Better Call Saul che spesso può essere difficile tenere traccia di ogni più piccolo dettaglio.

Nell’ultimo episodio dello show, tuttavia, una linea di dialogo in una conversazione tra Jimmy e Kim spicca sul resto.

Quella frase è “I malvagi fuggono quando nessuno li insegue”, ma qual è il significato della frase in Better Call Saul?

Better Call Saul, riassunto dell’episodio 4 della sesta stagione

L’episodio 4 di Better Call Saul è andato in onda su AMC negli Stati Uniti lunedì 2 maggio 2022.

Intitolato Mordi e scappal’episodio ha visto Jimmy e Kim continuare negli sforzi per sconfiggere Howard Hamlin, con Jimmy che si traveste da Howard e prende la sua macchina per un giro veloce.

Mentre Kim si incontra con Cliff Main, Jimmy prende una prostituta di nome Wendy e guida oltre l’incontro. In un litigio inscenato, Jimmy butta Wendy fuori dall’auto, con Cliff che crede fermamente che Howard fosse quello al volante.

Più avanti nell’episodio, Kim vede un’auto che la segue e dopo aver affrontato l’autista, viene rivelato che l’auto è stata inviata da Mike e Gus che tengono d’occhio chiunque Lalo Salamanca potrebbe contattare se torna ad Albuquerque.

Parole preoccupanti per Kim

Dopo lo stratagemma riuscito di Jimmy e Kim davanti a Cliff Main, la coppia discute degli eventi della giornata e Kim solleva la preoccupazione per qualcuno che la segue.

“Ti senti mai come se fossi seguito?” chiede a Jimmy. “Quando ho lasciato Wendy al motel, pensava di essere sorvegliata da alcuni poliziotti sotto copertura”.

“Ma poi, quando me ne sono andato, quella stessa macchina era dietro di me”, ha continuato. “Subito dopo che li ho individuati, sono scomparsi.”

In risposta, Jimmy con disinvoltura dice: “Beh, sai cosa si dice: ‘I malvagi fuggono quando nessuno li insegue.'”

Al che Kim risponde: “Pensi che siamo cattivi?”

Significato di “I malvagi fuggono quando nessun uomo insegue” in Better Call Saul

Mentre Jimmy dice che il suo commento è poco più di un giro di parole, la linea di dialogo sembra colpire un nervo scoperto con Kim.

La frase, che deriva dal libro dei Proverbi (28:1) nella Bibbia, significa essenzialmente che qualcuno che ha commesso o sta commettendo una cattiva azione si sentirà in colpa per le proprie azioni e si controllerà costantemente alle spalle per paura di essere scoperto .

Al contrario, una persona retta che non ha commesso una cattiva azione avrà fiducia nella propria innocenza e non avrà nulla da temere.

Ciò che mostra è che Kim sta iniziando a provare un senso di colpa per il piano di Jimmy e di lei per sconfiggere Howard, qualcosa che potrebbe potenzialmente portare a tensioni lungo la linea mentre le cose si fanno più serie.

La sesta stagione di Better Call Saul va in onda settimanalmente il lunedì su AMC negli Stati Uniti e il martedì su Netflix a livello internazionale.

