Il serial killer John Wayne Gacy ha ricevuto la pena di morte?

Netflix ha appena rilasciato un seguito a Conversazioni con un killer: i nastri di Ted Bundy intitolato Conversazioni con un killer: i nastri di John Wayne Gacy. La nuova docuserie in tre episodi è ora in streaming sul servizio.

John Wayne Gacy è stato uno dei più prolifici serial killer e autori di reati sessuali americani, aggredendo e uccidendo più di 30 giovani uomini e ragazzi. Per coloro che seguono casi penali, potrebbe interessarti saperne di più sull’assassino e le docuserie. Di seguito rispondiamo ad alcune delle domande più urgenti che le persone hanno su Gacy e su come ha trascorso i suoi ultimi anni.

John Wayne Gacy ha ricevuto la pena di morte?

Sì. John Wayne Gacy è stato giustiziato per iniezione letale la mattina del 9 maggio 1994. Era rimasto incarcerato nel braccio della morte per 14 anni. È stato dichiarato morto alle 12:58 di quella mattina. È interessante notare che l’esecuzione di Gacy è stata ritardata dopo che si è sviluppato un intasamento nel tubo. Gli ci vollero 18 minuti per morire.

Secondo un rapporto dell’Associated Press dell’epoca, l’intasamento e il ritardo non gli hanno fatto soffrire. Il coroner della contea di Will Patrick O’Neil ha dichiarato: “Per quanto ne so e per quanto ne so il patologo, non ha sofferto alcun dolore”.

“Ha avuto una morte molto più facile di qualsiasi altra delle sue vittime”, ha detto William Kunkle, che ha perseguito Gacy e ha assistito all’esecuzione presso il Stateville Correctional Center di massima sicurezza.

Per quanto tempo John Wayne Gacy è andato in prigione?

Nel 1968, Gacy fu condannato per sodomia del quindicenne Donald Voorhees a Waterloo, in India. Fu condannato a 10 anni di reclusione, ma scontò solo 18 mesi. Gli è stata concessa la libertà vigilata con dodici mesi di libertà vigilata. Le sue condanne penali furono sigillate, il che lo aiutò a ricominciare da capo in una nuova città.

Non fu arrestato di nuovo, per il suo legame con l’omicidio di Robert Piest, fino al 21 dicembre 1978. Successivamente, rimase in prigione per tutto il processo fino al suo eventuale trasferimento nel braccio della morte dove rimase fino alla sua esecuzione.

Qual è stato l’ultimo pasto di John Wayne Gacy?

Secondo I nastri di John Wayne Gacyl’ultimo pasto di Gacy è stato un secchio di pollo con ricetta originale di KFC, 12 gamberetti fritti, patatine fritte, mezzo chilo di fragole e una bottiglia di Diet Coke per mandare giù tutto.

Quali sono state le ultime parole di John Wayne Gacy?

Le ultime parole del serial killer sarebbero state “baciami il culo”, anche se ci sono alcune notizie contrastanti.

Flusso Conversazioni con un killer: i nastri di John Wayne Gacy su Netflix.