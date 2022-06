Il sequel di The Man from Toronto è confermato su Netflix?

È già stato un grande anno per i film su Netflix e siamo solo a metà.

Attività febbrile, Asino 4.5e Ultimo anno sono tutti sforzi recenti che il pubblico ha abbracciato, ma l’ultimo ha un vantaggio significativo dalla sua parte…

Naturalmente, stiamo parlando di Kevin Hart, l’attore e comico americano immensamente popolare, noto soprattutto per aver portato le risate in film come Jumanji: Benvenuto nella giungla, Intelligenza Centrale e Percorrere.

La sua ultima è una commedia d’azione in cui interpreta Teddy Jackson, un individuo squattrinato che è costretto a lavorare con un assassino dopo un caso di identità sbagliata in un Airbnb.

Protagonista al fianco di Woody Harrelson (Zombielandia), è una corsa sfrenata che lascerà molti di voi a desiderare di più. Tenendo conto di ciò, il sequel di The Man from Toronto è confermato?

ancora dal trailer di The Man from Toronto, Netflix

Il sequel di The Man from Toronto è confermato?

No, né Netflix né i creatori di The Man from Toronto hanno confermato un sequel.

Anche se questo può essere scoraggiante per i fan, non lasciare che lo sia. Il film è stato presentato sulla piattaforma solo venerdì 24 giugno 2022, quindi è probabilmente troppo presto per aspettarsi notizie concrete.

Come tende ad essere il caso, è probabile che Netflix monitorerà da vicino le cifre dello streaming per determinare se il film ha abbastanza successo da giustificare un’altra uscita.

Il servizio di streaming non rivela i dati di visualizzazione al pubblico, quindi il miglior fattore determinante del successo di un progetto è se e quanto in alto si classifica nella categoria Top 10. Attualmente è il numero 1 nella categoria film in diversi territori, il che è un segnale incoraggiante.

Se un sequel avrà il via libera, prevediamo che la notizia potrebbe raggiungere i fan già a luglio 2022.

Per quanto riguarda il fatto che il finale del film lasci le cose aperte per un sequel, c’è assolutamente il potenziale per riportare i personaggi in un’altra avventura.