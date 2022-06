Il sequel di Interceptor è già stato scritto, afferma il regista Matthew Reilly

Potresti aver notato che il film d’azione e avventura con Elsa Pataky Intercettore è stato abbastanza nella Top 10 di Netflix dalla sua uscita iniziale il 3 giugno 2022. In questo momento, il film è al n. 5, ma è rimasto fermo al n. 1 per un po’ e ha accumulato oltre 50 milioni di ore di visualizzazione. Vuol dire che vedremo un Intercettore Continuazione?

Il famoso romanziere Matthew Reilly ha diretto il film sulla base di una sceneggiatura che ha scritto insieme a Stuart Beattie. Segue il capitano dell’esercito americano JJ Collins (Pataky) che viene incarcerato in una base di intercettatori di missili nucleari isolata nell’Oceano Pacifico dopo essere stata inserita nella lista nera per aver parlato contro le molestie sessuali.

Il frenetico film militare vede JJ costretto a respingere un attacco nucleare mortale da parte di terroristi domestici guidati da Alexander Kessel di Luke Bracey. Pataky ha parlato con Netflix Life del suo ragionamento per accettare il ruolo e del suo desiderio di mostrare ai suoi figli che è capace di prendere a calci in culo quanto suo marito attore, Chris Hemsworth.

E mentre Intercettore conclude le sue trame, il finale lascia spazio a un potenziale sequel. Apparentemente, Reilly si è sentito allo stesso modo quando ha recentemente detto a Variety che ha già pianificato e scritto un secondo film.

Ci sarà un sequel di Interceptor?

La risposta online al film è stata piuttosto brutale. Reilly ammette di sapere qual è il suo film, battute scadenti e tutto il resto. Ma non gli importa dell’odio, soprattutto perché a Netflix piace il film. Ha anche detto all’outlet che ha già scritto un sequel! Quindi, anche se non è confermato che avremo un sequel, sembra che ci sia sicuramente la possibilità di fare di più.

I romanzi di Reilly sono scritti in modo da essere molto esagerati e frenetici. Afferma che avresti bisogno di un budget significativo per realizzarli, qualcosa Intercettore non aveva. A Reilly non è stato permesso di rivelare il budget di Netflix a Variety, ma sappiamo che il film è stato progettato per essere realizzato con un budget più economico e su scala ridotta, poiché noterai che il film si svolge principalmente in un unico luogo.

Tuttavia, il regista ha anche promesso che se Netflix gli permetterà di fare un Intercettore seguito, poi farà il suo T2 o Guerriero della stradaalias i due acclamatissimi Terminatore e Matto Max sequel.

Chris Hemsworth ritornerebbe per il sequel di Interceptor?

Alla domanda se Hemsworth sarebbe tornato per il sequel (dal momento che aveva un cameo nel primo film), Reilly ha detto che il primo film era probabilmente un “unico fatto” per la star Marvel, ma il sequel è anche significativamente più grande.

“Non voglio parlare per lui, ma ritengo che ‘Interceptor’ sia stato un tutt’uno. Ma diciamo solo che il sequel è circa 10 volte più grande. Se vuole farne parte, sono abbastanza sicuro che possiamo inserirlo da qualche parte”.

Intercettore è ora in streaming su Netflix.