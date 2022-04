Il sequel di Bright con Will Smith è ancora in corso su Netflix?

Rilasciato nel 2017, Luminosa è un film fantasy urbano su Netflix con Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace, Lucy Fry, Édgar Ramírez e Ike Barinholtz. David Ayer ha diretto il film. Nonostante la scarsa ricezione critica, Luminosa è ancora diventato uno dei film più visti di Netflix e il servizio ha optato per un sequel. Ma è Luminoso 2 sta ancora succedendo?

Secondo What’s On Netflix, sembra il futuro di a Luminosa sequel… non sembra brillante. Scusate. Dopo lo schiaffo dell’Oscar ascoltato in tutto il mondo, Will Smith è diventato una persona non grata a Hollywood e molti dei suoi progetti sono stati improvvisamente posticipati a tempo indeterminato. È stato anche bandito dagli Oscar per 10 anni.

Anche se dubito che l’esilio di Smith durerà per sempre, non sorprende che i vertici di Netflix vogliano prendere le distanze per il momento, soprattutto perché il servizio di streaming ha molte polemiche da solo senza entrare nelle cose di Smith.

Luminosi 2 aggiornamenti

Luminoso 2 è in sviluppo da un po’ e Netflix ha persino pubblicato uno spin-off anime intitolato Luminoso: Anima Samurai, che puoi trasmettere in streaming in questo momento. Netflix ha già interrotto l’altro film di Smith Veloce e sciolto.

Secondo il giornalista di Bloomberg Lucas Shaw, Netflix ha tranquillamente cancellato il Luminosa Continuazione. Detto questo, devono ancora cancellare il film biografico sul crimine Il Consiglioin cui Smith è protagonista, ma quel progetto potrebbe essere troppo avanti perché loro si ritirino ora.

NatGeo ha ritardato l’inizio della produzione del suo grande spettacolo di Will Smith dopo lo Slap. Ma sta ancora accadendo. Anche Netflix ha abbandonato i piani per realizzare un sequel di Bright, ma questo non è correlato all’incidente. @chrispalmeri https://t.co/rj5T5RNc3y — Lucas Shaw (@Lucas_Shaw) 21 aprile 2022

Shaw sostiene che la cancellazione del Luminosa il sequel non è in realtà correlato al recente incidente degli Oscar. Potrebbero dirlo per evitare contraccolpi da parte dei fan e dei sostenitori di Smith, ma non sarebbe nemmeno completamente folle per loro ritirarsi dal momento che il film ha avuto un successo così basso con la critica. Netflix potrebbe aver deciso che non vale più la pena seguirlo.

Il Luminosa il sequel avrebbe dovuto iniziare la produzione nell’autunno del 2021, ma non c’è mai stata alcuna conferma che la produzione sia iniziata. Era molto prima degli Academy Awards, quindi è così fa sembra che il film cancellato non abbia nulla a che fare con lo schiaffo.

Sei deluso che? Luminoso 2 non succede più su Netflix?