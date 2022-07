Il sequel di Aardman “Chicken Run: Dawn of the Nugget”: tutto ciò che sappiamo finora

Negli ultimi anni, la Aardman Animation ha lavorato duramente Chicken Run: L’alba della pepitail sequel della commedia d’animazione britannica del 2000, Corsa di polli. Stiamo tenendo traccia di tutto ciò che devi sapere su Chicken Run: Dawn of the Nugget, inclusa la trama, il cast, i trailer e, soprattutto, la data di uscita di Netflix.

Chicken Run: L’alba della pepita è una commedia animata in stop motion originale Netflix in uscita e il sequel della commedia animata del 2000 Chicken Run. Diretto e scritto da Sam Fell (Flushed Away, ParaNorman), la sceneggiatura è stata scritta da Karey Kirkpatrick, John O’Farrell e Rachel Tunnard ed è basata sui personaggi creati da Peter Lord e Nick Park.

Aardman Animations e Pathé hanno collaborato ancora una volta per dare vita alla stop motion.

Quando è il Chicken Run: L’alba della pepita Data di uscita di Netflix?

Manca ancora una lunga attesa dall’uscita di Chicken Run: L’alba della pepita.

Nella pagina IMDb ufficiale del progetto, la data di rilascio è stata indicata come 10 dicembre 2023. Tuttavia, le date di uscita sono soggette a modifiche e stiamo ancora aspettando che Netflix faccia un annuncio ufficiale per la data di uscita.

Qual è la trama Chicken Run: L’alba della pepita?

La sinossi di Chicken Run: L’alba della pepita è per gentile concessione di Aardman Animations;

Dopo essere riuscita a scappare dalla fattoria di Tweedy, Ginger ha finalmente trovato il suo sogno: un pacifico santuario sull’isola per l’intero gregge, lontano dai pericoli del mondo umano. Quando lei e Rocky schiudono una bambina di nome Molly, il lieto fine di Ginger sembra completo. Ma tornando sulla terraferma, l’intera razza dei polli deve affrontare una nuova e terribile minaccia. Per Ginger e il suo team, anche se questo significa mettere a rischio la propria libertà conquistata a fatica, questa volta stanno irrompendo.

Chi sono i membri del cast di Chicken Run: Dawn of the Nugget?

Alcuni nuovi membri del cast sostituiranno alcuni membri del cast originale;

Thandie Newton sostituisce Julia Sawalha nei panni di Ginger

Zachary Levi sostituisce Mel Gibson nel ruolo di Rocky

Daniel Mays sostituisce Phil Daniels come Fetcher

David Bradley sostituisce Benjamin Whitrow nel ruolo di Fowler

Romesh Ranganathan sostituisce Timothy Spall nei panni di Nick

Membri del cast che riprendono i loro ruoli;

Imelda Staunton nel ruolo di Bunty

Jane Horrocks come Babs

Lynn Ferguson nel ruolo di Mac

Presentazione di nuovi membri del cast:

Bella Ramsey nel ruolo di Molly

Josie Sedgwick nel ruolo di Frizzie

Nick Mohammed nel ruolo del dottor Fry

Perché alcuni membri del cast sono stati sostituiti?

In una sorprendente svolta degli eventi, nel luglio 2020, Julia Sawalha ha annunciato che non avrebbe ripreso il ruolo di Ginger poiché lo studio ha invece optato per un’attrice più giovane. I produttori del film hanno informato l’agente di Julia che la decisione di sostituirla era dovuta al fatto che la sua voce ora suona “troppo vecchia” nonostante non le abbiano mai dato l’opportunità di fare un test vocale per il ruolo. Il re-casting di Julia è stato pesantemente criticato, con molti che hanno accusato i produttori di essere ageist.

Non è stato fornito alcun motivo per la rifusione di Mel Gibson, tuttavia, data la controversa reputazione dell’attore, non è difficile capire perché i produttori avrebbero optato per un nuovo attore per interpretare il ruolo di Rocky. Inoltre, non è stato chiarito il motivo per cui Timothy Spall e Phil Daniels sono stati sostituiti come voci di Nick e Fetcher.

Game of Thrones e Harry Potter l’attore David Bradley sostituisce Benjamin Whitrow come voce di Fowler poiché l’attore è morto all’età di 80 anni nel settembre 2017.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Chicken Run: L’alba della pepita? Fateci sapere nei commenti qui sotto!