Il seguito è per bambini?

Preparati per un’altra grande avventura, perché Enola Holmes 2 con Millie Bobby Brown arriva su Netflix venerdì 4 novembre! Il film divertente è stato molto atteso da quando è stato annunciato nel 2021 e abbiamo la sensazione che avrà lo stesso successo del primo. Ovviamente, come suggerisce il titolo, il sequel seguirà nuovamente Enola Holmes, la sorella minore del famoso detective Sherlock Holmes.

Enola Holmes 2 non vedrà solo il ritorno di Brown, poiché anche gli attori Henry Cavill, Louis Partridge ed Helena Bonham Carter riprenderanno i loro ruoli per il sequel. Siamo sicuri che questo farà un altro fantastico film per la serata in famiglia questo fine settimana. Ma quanto è giovane il pubblico Enola Holmes 2 mirato? Stiamo analizzando la classificazione ufficiale per età qui.

Qual è la valutazione di Enola Holmes 2?

Proprio come il suo predecessore, Enola Holmes 2 è PG-13, che potrebbe essere troppo maturo per un pubblico giovane. Sebbene il sequel sia un film adatto alle famiglie, ci sono molte sequenze d’azione che potrebbero rivelarsi troppo spaventose per i bambini piccoli. Inoltre, nel sequel ci sono violenza, immagini sanguinolente e persino la morte.

Enola Holmes 2 può essere visualizzato da chiunque abbia almeno 13 anni e siamo sicuri che sarà perfetto anche per i preadolescenti e anche per un pubblico più giovane. Se tuo figlio è più giovane di un adolescente, potresti voler guardare il film tu stesso prima di permettergli di farlo, per ogni evenienza.

Se non hai controllato il trailer Enola Holmes 2, guardalo qui sotto per vedere come ti senti. Ha sicuramente un tono spensierato ed è fatto per adolescenti e preadolescenti:

Enola Holmes 2 uscirà su Netflix alle 00:00 PT / 3:00 ET di venerdì 4 novembre.