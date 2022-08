Il secondo uomo più bello del mondo Henry Cavill era una volta considerato “l’uomo più sfortunato di Hollywood”

Henry Cavill è il il secondo uomo più bello del mondo. Lo conosciamo per la sua interpretazione di Carlo Brandon in Showtime I Tudor. Ha anche interpretato il DC Comics carattere Superuomo nell’Universo Esteso DC. E lo abbiamo visto come Geralt di Rivia nella serie fantasy di Netflix lo stregone, così come Sherlock Holmes in Enola Holmes. Molti degli spettatori potrebbero aver visto questi film o spettacoli solo per il bel viso di Henry Cavill. Ma lo sapevi che prima di ottenere questa fama, è stato pubblicamente acclamato come l’uomo più sfortunato a Hollywood?

Henry Cavill: Dall’uomo più sfortunato a quello più bello

È inimmaginabile dire una cosa del genere al secondo uomo più bello del mondo. Ma è vero. Un articolo in 2005considerato Henry Cavill “l’uomo più sfortunato di Hollywood” dal momento che l’attore, non ha ottenuto alcuni ruoli significativi. Nel 2004, prima dell’eventuale casting per quello di Batman ruolo, i produttori del film hanno rivelato una rosa di candidati per il ruolo principale del riavvio di Batman. regista britannico Cristoforo Nolan dirette Batman inizia insieme a Cristiano Bale come protagonista. Tuttavia, alcuni attori famosi, tra cui Henry Cavill, erano pronti per la parte.

Tuttavia, diventando Uomo d’acciaio, Henry alla fine divenne parte del Universo DC. Avrebbe anche fatto parte del McG Superman film. Ma non è successo. Tuttavia, è stato molto vicino alla sceneggiatura mentre McG ci stava lavorando. Ma ha ottenuto annullato perché McG non voleva volare. “Aveva certamente una grande paura di volare in quel momento”, ha rivelato Enrico. Non solo questi film, ma lui perso su altro ruoli principali anche.

James Bond contro Superman

È risaputo che quando qualcuno dice James Bond, la nostra mente va a Daniel Craig. Ma lo sapevi anche Henry fatto un’audizione per James Bond in Casinò Royale? Ma perché lui non sembrava in forma mentre faceva l’audizione, non ha ottenuto la parte. La regista, Martin Campbell glielo disse in faccia, “Sembra un po’ paffuto lì, Henry.” Successivamente, Henry si è concentrato maggiormente sulla sua dieta ed è diventato più in forma.

E ora questo ti renderà un po’ di più sorpreso. Non è molto famoso ma l’autore del Crepuscolo romanzi sostenuti per Henry. Ha anche rivelato, “L’unico attore che io abbia mai visto che penso possa avvicinarsi al successo di Edward Cullen è… Henry Cavill”, sul suo post sul sito web. Anche lei ne ha un po’ deluso quando il film è entrato in produzione e Cavill non lo è diventato Edoardo.

Beh, se non fosse stato per tutte queste occasioni mancate, chissà dove sarebbe stato Henry? Certamente, adesso, Henry Cavill lo è l’uomo più fortunato a Hollywood, dato che il nostro Witcher preferito è il l’uomo più bello del mondo. Sei d’accordo con questo? Qual è il tuo personaggio Henry preferito e perché? Condividi con noi nella casella dei commenti.

