Il ruolo di Reinaldo in Who Killed Sara stagione 3 con spoiler completi

L’attesa è finalmente finita. Chi ha ucciso Sara è tornato.

Creato da José Ignacio Valenzuela, il thriller poliziesco messicano è uscito su Netflix nel marzo 2021 e ha travolto i fan nella storia di un uomo ingiustamente condannato per l’omicidio di sua sorella.

Fortunatamente, c’era un sacco di mistero in sospeso sul finale della prima stagione ed è tornato per un secondo non molto tempo dopo. Ora, diamo il benvenuto alla terza stagione sui nostri schermi e potrebbe essere la più sorprendente e pesante di sempre.

C’è molto da digerire nella nuova serie di episodi e i fan non possono fare a meno di incuriosirsi per Reinaldo in Chi ha ucciso Sara. Riveliamo la sua importanza per la serie con spoiler completi.

ATTENZIONE: SPOILER PRINCIPALI DELLA STAGIONE 3

Chi è Reinaldo in Chi ha ucciso Sara?

Reinaldo è il padre di Nicandro e si scopre essere il capo del Progetto Medusa.

Per capire chi è Reinaldo, è indispensabile capire di cosa si tratta. Bene, il Progetto Medusa è avvolto nel mistero per tutta la stagione 3, ma scopriamo che è una specie di progetto psichiatrico.

Reinaldo essenzialmente cerca le persone, le rapisce e le fa impegnare nella sua struttura per sottoporsi a strani trattamenti.

Immergendosi in pesanti spoiler – ecco come si incrociano le strade lui e Sara – Sara è arrivata in ospedale dopo l’incidente con il paracadute e Nicandro lo dice a Reinaldo, incoraggiandolo a prendersi cura di lei ma alla fine la shanghai nel Progetto Medusa.

L’unico modo per portarla via con successo era dichiarare che era morta, il che, come saprai, ha innescato gli eventi a cui abbiamo assistito nel corso delle stagioni.

ATTENZIONE: PRINCIPALI SPOILER PER L’INTERA STAGIONE 3 AVANTI

Chi ha ucciso Sara? | Trailer ufficiale della stagione 3 | Netflix

Reinaldo in realtà non ha ucciso Sara

Mentre molti crederebbero che sia stato lui a uccidere Sara, non è necessariamente così.

Non si può negare che sono state le sue azioni a portarla alla morte, ma la terza stagione tira indietro il velo sul suo destino per dimostrare che si è effettivamente suicidata perché non poteva sopportare di continuare con i test.

Consapevole della sua importanza per il Progetto Medusa, sapeva che il suo sacrificio avrebbe portato alla rovina di ciò per cui Reinaldo ha lavorato.

Guardando indietro, i flashback rivelano che Lucia l’ha portata da un dottore per aiutare la sua schizofrenia, ma in realtà è un altro dottore che ha incontrato. Ciò, a sua volta, ha portato alla concessione del consenso e un medico ha contattato Reinaldo per dire di aver trovato il paziente ideale per il suo piano.

Chi interpreta Reinaldo?

Reinaldo è interpretato da Jean Reno.

L’attore francese è forse meglio conosciuto per ruoli del calibro di Leon: Il professionista, Godzilla, Missione impossibile, La Pantera Rosa e altro ancora.

Chi ha ucciso Sara è ora in streaming su Netflix.

In altre notizie, gli episodi 7 e 9 di Shikimori sono purtroppo ritardati, confermate le nuove date di uscita