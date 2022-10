Il ruolo di Big Mouth di Jordan Peele e la sua voce hanno spiegato

Barzellette crude e alcune delle immagini più esagerate e selvagge che potresti mai vedere in una serie animata. Certo, Big Mouth offre più della sua giusta quota di entrambi questi elementi. Tuttavia, respingerlo a proprio rischio. La serie affronta in modo fantasioso una vasta gamma di temi di formazione e si è dimostrata sorprendentemente educativa e terapeutica in più occasioni di quante tu possa contare su entrambe le mani.

Creato da Andrew Goldberg, Nick Kroll, Mark Levin e Jennifer Flackett, lo spettacolo ha debuttato su Netflix nel 2017 e non ha impiegato molto tempo per sviluppare un seguito appassionato che ne ha elogiato l’approccio creativo e coraggioso nel ritrarre la pubertà.

Come saprai, da allora abbiamo visto un sacco di stagioni e ognuna sembra essere un trionfo più grande con il pubblico rispetto alla precedente.

La sesta stagione è arrivata venerdì 28 ottobre 2022, e dopo il recente successo del film horror di fantascienza No, ti starai chiedendo quale sia il ruolo di Big Mouth di Jordan Peele…

Il ruolo di Big Mouth di Jordan Peele

Jordan in realtà dà la voce a una serie di personaggi in sei stagioni di Big Mouth, ma il più notevole è il fantasma di Duke Ellington, un musicista jazz nella vita reale scomparso nel 1974 all’età di 75 anni.

Il fantasma sembra occasionalmente dare consigli a Nick (doppiato da Nick Kroll) e fa parte della serie sin dalla prima stagione.

D’altra parte, presta le sue doti vocali anche ai seguenti personaggi:

Con Ludacris (il pitbull di Jay)

Il fantasma di Freddie Mercury

Il fantasma di David Bowie

Fantasma del principe

Atlanta Claus (un DJ)

Cyrus (il padre di Missy)

Patrick Ewing (un cavaliere di San Giuseppe)

La nonna di Missy

Babbo Natale

Inutile dire che il timbro e il talento di Jordan sono presenti in tutta la serie, ma il fantasma di Duke Ellington è probabilmente il suo ruolo più importante nel progetto.

‘Cerchiamo di diversificare la stanza’

Solo guardare quella rosa di personaggi non rende giustizia alla diversità offerta nell’intera serie.

In una conversazione con ScreenRant, Brandon Kyle Goodman (voce di Walter the Lovebug e altro) ha detto la sua su come lo spettacolo è progredito per offrire una rappresentazione a così tanti spettatori:

“Dato che lo show si è evoluto, e così tante persone si sono viste nello show, e penso che si siano sentite guarite avendo un linguaggio per articolare la loro esperienza guardando questi personaggi, penso che lo show abbia fatto uno sforzo consapevole per espandersi oltre Nick e Andrew e Jessi e raccontano davvero storie di alcuni personaggi che non abbiamo visto”.

Ha proseguito: “… Cerchiamo di diversificare la stanza per fare in modo che le esperienze siano rappresentate, e se non ce l’abbiamo all’interno della nostra stanza, troviamo dei consulenti. Non possiamo rappresentare un’intera esperienza, non possiamo mai rappresentare un’intera comunità, ma possiamo incontrare le persone individualmente e ottenere riprese singolari”.

La settima stagione di Big Mouth è confermata?

Sì, Collider riporta che Big Mouth è stato rinnovato per una settima stagione, anche se non c’è ancora una data di uscita.

È stato anche confermato che Jordan Peele tornerà per la prossima stagione per riprendere il già citato ruolo di Ghost of Duke Ellington.

La sesta stagione di Big Mouth è in streaming esclusivamente su Netflix.

