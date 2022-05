Il ritorno di Bad Seed è interpretato da Mckenna Grace su Netflix?

Mckenna Grace è tornata di nuovo nel suo ruolo più orribile, mentre recita nel sequel agghiacciante Il seme cattivo ritorna. Ma è disponibile su Netflix?

La maggior parte delle persone conosce Grace per il suo lavoro in film come quello della Marvel Capitan Marvel e Acchiappafantasmi: Aldilà. Ma non evita nemmeno il lato spaventoso delle cose con il suo ruolo Maligno e la sua svolta spaventosamente fantastica Il cattivo semeun dramma horror del 2018, così come il suo attesissimo sequel, Il seme cattivo ritorna.

Grace ha scioccato il pubblico nel primo film nei panni di Emma Grossman, una giovane ragazza il cui padre sospetta che possa avere qualcosa a che fare con la tragica morte di un compagno di classe. Il seguito vede Emma di nuovo in azione, ma questa volta una nuova ragazza a scuola segue i suoi modi sinistri, lasciando alla pericolosa adolescente altra scelta che sradicare i suoi nemici con ogni mezzo necessario.

Netflix non è mai stato uno da deludere quando si tratta di fornire tutti i tipi di fantastici contenuti, specialmente per coloro che amano i mash-up di drammi horror che mantengono gli spettatori sia affascinati che terrorizzati. Continua a leggere per scoprire se Il seme cattivo ritorna è una delle tante opzioni snervanti che soddisfano quei criteri pronta per lo streaming ora.

The Bad Seed Returns è disponibile su Netflix?

Purtroppo, Il seme cattivo ritorna non è una delle tante scelte eccezionali disponibili su Netflix e non si sa se questa situazione cambierà mai. Quello che è noto per certo è che gli abbonati non possono guardare Mckenna Grace terrorizzare gli altri, e questo non è assolutamente l’ideale.

Netflix ha molti altri titoli di drammi horror disponibili che sicuramente non deluderanno i fan. Alcune delle eccellenti opzioni di questa particolare combinazione di generi pronti per lo streaming ora includono Tutti noi siamo morti, The Haunting of Hill House, Bird Boxe Cose sentite e vistesolo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming The Bad Seed Returns

Il seme cattivo ritorna era originariamente programmato per andare in onda su Lifetime il 30 maggio 2022. Ma in risposta alla tragica sparatoria in Texas, la rete ha deciso di posticipare il rilascio del film a una data da definire entro la fine dell’anno.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: