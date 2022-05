Il riferimento a Leopold e Loeb di Howard in Better Call Saul ha spiegato

Per Jimmy McGill e Kim Wexler, la sesta stagione di Better Call Saul riguardava il loro piano per far cadere Howard Hamlin e portare a una rapida risoluzione del caso Sandpiper Crossing che avrebbe visto Jimmy ricevere una vincita di $ 2 milioni.

Il piano multiforme ha visto Jimmy e Kim piantare droghe false nell’armadietto di Howard al golf club, inscenare un litigio con una prostituta e diffondere dubbi tra i colleghi di Howard attraverso le affermazioni di tossicodipendenza da parte dei Kettleman.

Nell’episodio 7, il piano di Jimmy e Kim è stato finalmente messo in atto e sorprendentemente è andato a buon fine senza intoppi, lasciando la carriera di Howard Hamlin in rovina.

L’episodio si è concluso con uno scontro tra la coppia e Howard che si è concluso con lui che ha paragonato Jimmy e Kim a Leopold e Loeb.

*ATTENZIONE: Spoiler avanti per Better Call Saul*

Howard paragona Jimmy e Kim a Leopold e Loeb

Howard Hamlin potrebbe essere stato solo un personaggio secondario in Better Call Saul, ma la sua ultima apparizione nella serie sarà senza dubbio memorabile per i fan negli anni a venire.

Chiaramente sconvolto da uno dei giorni peggiori della sua vita, Howard arriva freddamente all’appartamento di Jimmy e Kim e si tuffa in un devastante discorso di quattro minuti spiegando che sa cosa hanno combinato i due e rassicurandoli che atterrerà in piedi e rendere la loro vita un inferno vivente.

“Cosa ti permette di farmi questo? Perché questo non è solo uno scherzo, no,” dice Howard. “Questo è il lancio di palle da bowling sulla mia macchina. Ciò ha richiesto pianificazione, coordinamento”.

“Voglio dire, quante settimane? O erano mesi? Non dev’essere stato facile”, ha aggiunto.

Dopo una rapida replica di Jimmy, Howard continua: “Siete perfetti l’uno per l’altro. Ti manca un pezzo. Io – pensavo l’avessi fatto per i soldi.

“Ma ora è così chiaro. Al diavolo i soldi. L’hai fatto per divertimento. Scendi su di esso.

“Sei come Leopold e Loeb, due sociopatici”, dice infine Howard, confrontando la loro pianificazione con quella di due dei più famosi criminali d’America.

Prima che l’attore Patrick Fabian possa offrire altri confronti feroci, la loro conversazione viene interrotta bruscamente quando la porta dell’appartamento si apre, la candela sul tavolo tremola ed entra una figura familiare.

Chi sono Leopold e Loeb?

Nathan Leopold e Richard Loeb erano una coppia di ricchi studenti dell’Università di Chicago che, nel 1924, rapì e uccise un ragazzo di 14 anni.

La coppia, all’epoca di 19 e 18 anni, credeva che la loro superiorità intellettuale significasse che sarebbero stati in grado di compiere un “crimine perfetto” e di farla franca senza conseguenze.

Nel corso di sette mesi, Leopold e Loeb pianificarono il rapimento e l’omicidio del quattordicenne Bobby Franks e il 21 maggio 1924 misero in atto il loro piano.

Inizialmente, la coppia aveva pianificato di far passare l’omicidio come un semplice rapimento e ha chiesto un riscatto dalla famiglia del ragazzo, ma è stato fino a quando il corpo di Bobby non è stato trovato e hanno deciso di andare in silenzio per le loro vite.

Tuttavia, Leopold e Loeb furono infine collegati al caso quando la polizia trovò un paio di occhiali vicino al corpo dotati di un insolito cardine che solo tre clienti a Chicago avevano acquistato, uno dei quali era Leopold.

Con l’aumento delle prove contro di loro, Leopold e Loeb alla fine hanno confessato l’omicidio e sono stati condannati all’ergastolo più 99 anni.

Mentre Richard Loeb morì in prigione nel 1936, a soli 30 anni, dopo essere stato assassinato da un altro detenuto, Nathan Leopold fu rilasciato in libertà vigilata nel marzo 1958 dopo che un comportamento immacolato lo vide diventare un prigioniero modello, per poi morire nel 1971 all’età di 66 anni.

I fan di Better Call Saul discutono del confronto di Howard

Il confronto di Howard tra Jimmy e Kim con Leopold e Loeb ha sicuramente lasciato parlare un certo numero di fan.

Un fan su Twitter ha scritto: “La linea Leopold e Loeb però. Quello doveva aver fatto male perché è un po’ vero.

Mentre un altro ha teorizzato cosa significhi il confronto per Kim: “Dopo che Howard ha menzionato Leopold e Loeb, penso davvero che Kim andrà in prigione”.

E infine, questo fan ha riassunto bene il confronto dicendo: “Leopold e Loeb… Howard non ha torto”.

La sesta stagione di Better Call Saul tornerà su AMC negli Stati Uniti lunedì 11 luglio, mentre gli spettatori internazionali potranno guardare da martedì 12 luglio su Netflix.

