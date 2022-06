Il riavvio di Queer as Folk su Netflix?

Il Queer as Folk il riavvio ha ricevuto una notevole quantità di buzz e molti abbonati Netflix probabilmente si stanno chiedendo se possono godersi la serie sul servizio di streaming.

Nel 2000, Queer as Folk è stato presentato in anteprima su Showtime, dove è diventato rapidamente lo spettacolo numero uno nel roster del potente canale premium prima di terminare la sua corsa nel 2005 e, per un po’, la serie originale è stata disponibile su Netflix da febbraio 2014 a febbraio 2019. E poi, ovviamente , ha ricevuto il trattamento di riavvio.

Il nuovo capitolo, basato sull’omonima serie britannica, si svolge a New Orleans e segue un gruppo eterogeneo di amici che trovano supporto all’interno della comunità gay dopo aver vissuto un tragico evento. Protagonista di questa straordinaria impresa è un gruppo straordinario di giocatori di talento, tra cui Devin Way, Fin Argus, CG, Jesse James Keitel, Ryan O’Connell, Johnny Sibilly, Juliette Lewis e Kim Cattrall.

Finora, il Queer as Folk il riavvio ha generalmente ricevuto recensioni favorevoli dal sito Metacritic e ha persino ottenuto un punteggio impressionante su Rotten Tomatoes, indicando che è sicuramente una serie da non perdere. Ma è disponibile su Netflix?

Il riavvio di Queer as Folk è disponibile su Netflix?

Molte persone sarebbero assolutamente d’accordo sul fatto che avere la versione riavviata della serie di successo sarebbe, senza dubbio, un’aggiunta ideale alla scaletta dei contenuti e sarebbe sicuramente un affare utile per chiunque abbia un abbonamento. Ma purtroppo il nuovo Queer as Folk non è disponibile su Netflix e sembra improbabile in questa fase se ciò cambierà mai.

Ma lo streamer ha molte altre opzioni che i fan vogliono vedere Queer as Folk il riavvio apprezzerebbe. Alcuni di questi titoli ben realizzati includono Elite, Heartstopper, Educazione Sessuale, Insaziabile e Giovani reali, solo per citarne alcuni.

Dove puoi trasmettere in streaming il riavvio di Queer as Folk

Il Queer as Folk il riavvio è disponibile sul servizio di streaming Peacock, unendosi ad altri spettacoli come MacGruber, Parigi innamorata, e Joe contro Carole.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto:

Guarderai il Queer as Folk riavviare?