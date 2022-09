Il revival di Quantum Leap è su Netflix? (dove guardare)

QUANTUM LEAP — Pilota dell’episodio pilota — Nella foto: Raymond Lee nei panni del dottor Ben Seong — (Foto di: Serguei Bachlakov/NBC)

Serie di fantascienza Salto Quantico è tornato! La NBC ha ordinato un revival della sesta stagione della popolare serie andata in onda dal marzo 1989 al maggio 1993. Sfortunatamente, Scott Bakula non tornerà nei panni del dottor Sam Beckett, ma Top Gun: Maverick La star Raymond Lee è perfettamente preparata per assumere il ruolo del nuovo protagonista, il dottor Ben Seong.

Puoi guardare Salto Quantico su Netflix? No, il classico di fantascienza non è disponibile su Netflix in questo momento e nemmeno la serie revival lo sarà.

La buona notizia è che ci sono altri programmi su Netflix che potrebbero riempire il vuoto lasciato da questo. Se stai cercando qualcosa di simile a Salto Quantico sullo streamer, prova uno dei seguenti programmi o film:

I viaggiatori

Il progetto Adam

Stargate: SG-1

Cavaliere Cavaliere

Raymond Lee sarà affiancato da Ernie Hudson, Caitlin Bassett, Nanrisa Lee e L’uomo di sabbia protagonista Mason Alexander Park nell’attesissima serie autunnale.

Il salto quantico è su Netflix?

Né lo spettacolo originale con Bakula né il revival sono su Netflix. A volte gli spettacoli arrivano su Netflix al termine della messa in onda, ma probabilmente non accadrà con questo revival perché sarà già sul servizio di streaming di NBCUniversal, Peacock.

Dove vedere il revival del Salto Quantico

L’unico posto dove puoi guardare Salto Quantico revival è su NBC o Peacock. In anteprima 19 settembre alle 22:00 ET su NBCgli episodi saranno disponibili per la visione il giorno successivo esclusivamente su Peacock.

Coloro che vogliono rivisitare la serie originale avranno anche bisogno di Peacock da guardare. La serie è disponibile solo tramite Peacock Premium, il che significa che dovrai pagare per il servizio in quanto non è disponibile nel livello gratuito. Puoi guardare lo spettacolo gratuitamente tramite Roku Channel se non ti dispiace guardare gli annunci.

Non vedi l’ora di guardare Salto Quantico? Eri un fan dello spettacolo originale?