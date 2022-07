Il resort è su Netflix? (dove guardare)

Una nuova serie di commedie nere intitolata Il resort è ora in streaming. Se ti stai chiedendo dove puoi guardare questo programma TV, ti abbiamo coperto. Abbiamo condiviso la casa in streaming per Il resort sotto.

La serie comica nera è stata creata da Sam Esmail e Andy Siara, con Ben Sinclair che ha firmato come regista. Potresti conoscere Esmail come il creatore della popolare serie thriller drammatica Signor Robot. È anche noto per aver diretto la prima stagione di Ritorno a casa con Julia Roberts e Bobby Cannavale. Siara è accreditata come scrittrice della miniserie Peacock Angelina. Infine, Sinclair è meglio conosciuto per aver co-creato la serie commedia drammatica Alta manutenzione.

La storia segue una coppia sposata che decide di andare in vacanza nella Riviera Maya all’Oceana Vista Resort per il loro anniversario, non sapendo che presto sarebbero stati trascinati in un mistero irrisolto avvenuto quindici anni prima.

Il cast comprende molti attori famosi come William Jackson Harper, Cristin Milioti, Luis Gerardo Méndez, Nina Bloomgarden, Nick Offerman, Gabriela Cartol, Skyler Gisondo, Debby Ryan e Dylan Baker. Allora, dove puoi guardare questa commedia nera? Continua a leggere per scoprirlo!

Il resort è su Netflix?

Sfortunatamente, non importa quanto cerchi, non troverai la commedia nera su Netflix. In realtà, lo spettacolo è una serie originale su un altro servizio di streaming. Non preoccuparti, però. Netflix ha molte opzioni alternative in streaming in questo momento sulla sua piattaforma.

Ti consigliamo di fare il check-out Murderville, La donna nella casa dall’altra parte della strada dalla ragazza alla finestra e Boh, puttana. Se nessuno dei nostri suggerimenti ti interessa, sono abbastanza sicuro che troverai qualcosa su Netflix che sarà divertente da guardare. Tutto quello che devi fare è sfogliare l’infinito catalogo di serie comiche dello streamer.

Dove vedere Il Resort

Il resort è disponibile per lo streaming su Peacock. A partire dal 28 luglio, i primi tre episodi sono attualmente in streaming sulla piattaforma. Nuovi episodi verranno rilasciati ogni giovedì dopo. Il primo episodio è disponibile per la visione gratuita con annunci. Tuttavia, dovrai avere un abbonamento al servizio di streaming per poter accedere a tutti gli episodi.

Dai un’occhiata al trailer ufficiale per un’anteprima della serie!

I primi tre episodi di Il resort sono ora in streaming su Peacock. Guarderai la serie comica nera?