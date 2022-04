Il regista di “The Witcher” Stephen Surjik accenna alla stagione 4 e dice: “Lo stanno tracciando”

Lo stregone è una delle serie più popolari di Netflix. La prima stagione dello show è stata così popolare che il servizio di streaming ha ordinato immediatamente più spin-off. La loro scommessa si è rivelata vincente quando la seconda stagione dello show si è rivelata un successo ancora più grande della prima. Ma ora sembra che Netflix, invece di giocare sul sicuro, stia pianificando le stagioni future. Sembra che Lo stregone la stagione 4 è attualmente in trattative.

La stagione 4 di The Witcher ha già una forma e una visione

Dopo una fantastica settimana di riprese in Slovenia, Croazia e Italia, Lo stregone la terza stagione è attualmente in piena produzione in Inghilterra con il regista Stephen Surjik. Nel frattempo, la regista Gandja Monteiro stava cercando location in Galles con il direttore della fotografia Dale McCready per i suoi episodi del successo Netflix con Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan e Meng’er Zhang.

Direttore Stephen Surjik ha discusso della stagione 3 e della sua esperienza di lavoro con Netflix durante un’intervista con Brigade-Radio-One. Durante la discussione, ha anche annunciato che la stagione 4 è già stata pianificata da Lo stregonei produttori e gli scrittori e loro “Ho mappato la stagione 4” Mentre Netflix deve ancora rinnovare ufficialmente lo spettacolo per una quarta stagione, gli showrunner sembrano fiduciosi nel suo ritorno. “Non so se faccio parte di quel programma di mappatura, ma almeno mi hanno detto che lo stanno mappando,” ha aggiunto il regista.

Sebbene non abbia fornito altri dettagli, il fatto che la stagione 4 possa essere vicina al via libera è una notizia meravigliosa per Lo stregone fan.

LEGGI ANCHE: Le recenti scelte di casting suggeriscono che la terza stagione di “The Witcher” potrebbe non essere del tutto fedele ai libri

Surjik ha definito Henry Cavill di classe

Naturalmente, una discussione su Lo stregone non sarà mai completo il suo Geralt alias Henry Cavill; l’intervista a Brigade-Radio-One non ci ha certo deluso. Durante l’intervista, Surjik ha riconosciuto la dedizione di Cavill al lavoro durante la fase più pericolosa della pandemia nel 2020 e nel 2021.

Ha condiviso come Cavill sia così preparato sui set da essere più fluido durante le riprese con lui. Ha elogiato gli attori di Enola Holmes dicendo quanto fosse una persona straordinaria in tempi in cui tutto andava in tilt. “Quando abbiamo persone che combattono a pugni agli spettacoli di premiazione, arriva Cavill”, disse il direttore.

Che succede con le riprese della terza stagione di The Witcher?

Stagione 3 di Lo stregone è in fase di riprese e rimarrà tale fino ad agosto/settembre 2022, con una potenziale data di uscita nella primavera del 2023.

Nel frattempo, riprese per La stregaprequel, Origine del sangue hanno terminato, con una data di uscita fissata per la seconda parte di 2022.

Sei entusiasta del fatto che Netflix stia già pianificando le future stagioni di? La stregar? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.

Il post di “The Witcher”, il regista Stephen Surjik, accenna alla stagione 4 e dice: “Lo stanno mappando” è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.