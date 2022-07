Il regista di Tekken: Bloodline di Netflix Katsuhiro Harada rivela l’unica cosa che direbbe a Jin Kazama

Quest’anno Netflix ha avuto la scaletta più impressionante di nuovi programmi TV e film da molto tempo. A soli sette mesi dal 2022, abbiamo avuto spettacoli enormi come Cose più strane e Ozark, tra molti altri. Tuttavia, il gigante dello streaming si sta appena scaldando. Hanno una scaletta di contenuti altrettanto impressionante per la seconda metà dell’anno, con il più atteso il Tekken: Stirpe serie.

La serie animata basata sul leggendario videogioco è stata annunciata all’inizio di quest’anno, con il regista Katsuhiro Harada impostato per dirigerlo. In Netflix Settimana sfigata evento, Harada ha condiviso uno sguardo esclusivo alla serie. E anche risposto ad alcune domande.

Una delle sue risposte è stata esilarante, ma ci ha anche dato un’idea di cosa aspettarci dalla serie. Vediamo cosa aveva da dire.

Tekken: Il direttore di Bloodline Katsuhiro Harada vuole scusarsi con Jin

L’evento Geeked Week di Netflix è stato un grande piacere, soprattutto per i fan degli anime. Durante l’evento, Netflix ha tolto il sipario a molti progetti che aveva in fase di sviluppo, come il Un pezzo adattamento live-action, il nuovo Cyberpunk serie, e anche il Castlevania: Notturno serie.

L’evento ci ha anche fornito un enorme aggiornamento per l’attesissima serie animata di Tekken. Durante l’evento, il regista Katsuhiro Harada ha parlato della nuova serie e di come i fan dei videogiochi troveranno nuove cose nella serie.

Durante la discussione, ad Harada è stato chiesto cosa avrebbe detto al suo protagonista principale della serie Jin. Mentre Katsuhiro ha risposto scherzosamente, “Mi dispiace di averti fatto passare sempre così tante cose orribili” ci ha dato un’idea di cosa aspettarci.

Dalla risposta di Harada, si può determinare il livello di lotte che Jin affronterà nella serie. E inoltre, tutti gli amanti del videogioco sanno che Jin ha avuto un passato travagliato, con lui che ha attraversato molti ostacoli nella sua vita.

LEGGI ANCHE: Tekken: Bloodline – Elenco dei personaggi oltre a Jin e Jun che dovrebbero apparire nello show

Lo spettacolo non ha una data di uscita ufficiale al momento. Ma dovremmo aspettarci che passi Agosto.

Cosa ne pensate del Tekken: Stirpe serie? Sarà all’altezza dell’hype? Sentiti libero di condividere le tue risposte con noi nei commenti.

Il post di Tekken: Bloodline, il regista di Netflix, Katsuhiro Harada, rivela l’unica cosa che direbbe a Jin Kazama è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.