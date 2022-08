Il regista di Catching Fire Francis Lawrence dirigerà il film Bioshock di Netflix

Sembra il tanto atteso e attesissimo Netflix Bioshock il film sta finalmente guadagnando slancio. Secondo un recente Scadenza esclusivo, Netflix ha selezionato Giochi della fame il regista Francis Lawrence a dirigere il film.

Lawrence è meglio conosciuto per la regia Prendendo fuoco ed entrambi Ghiandaia beffarda film. È anche impostato per dirigere il prossimo Giochi della fame film prequel La ballata degli uccelli canori e dei serpenti per Lionsgate. Inoltre, Lawrence ha già lavorato con Netflix nel prossimo film guidato da Jason Momoa Sonnoche uscirà a novembre.

Ha anche diretto Sono leggenda, Acqua per elefanti, Costantinoe passero rosso.

Oltre che secondo quanto riferito, Lawrence ha fatto il giro del lavoro di regia, Netflix ha anche scelto Michael Green per adattare la sceneggiatura. Green ha scritto film come Blade Runner 2049, Alieno: Pattoe Crociera nella giungla.

A febbraio, Netflix ha annunciato per la prima volta la sua partnership con la holding di videogiochi Take-Two Interactive e l’editore di giochi 2K per produrre un Bioshock film. Lo streamer ha cercato talenti di prima qualità per adattare il videogioco, che è famoso in tutto il mondo e acclamato dalla critica. Scadenza segnala che questo specifico lavoro e incarico di scrittura è diventato uno dei lavori più ricercati nel settore.

Lawrence sta attualmente girando La ballata degli uccelli canori e dei serpenti, quindi per ora Green lavorerà all’adattamento della sceneggiatura in modo che Lawrence possa intervenire dopo aver terminato il film di Lionsgate nel 2023. Per ora, sembra che il film Netflix adatterà il primo videogioco della serie. Immagino che se tutto andrà bene, anche Netflix si adatterà Bioshock 2 e Bioshock infinito.

Per chi non conosce Bioshock, è una serie di videogiochi retrofuturistica ambientata in un paesaggio distopico che fonde elementi di fantascienza e horror. Il primo gioco è ambientato nel 1960 e segue Jack, sopravvissuto a un incidente aereo solitario, che scopre una città sottomarina abbandonata precedentemente nota come Rapture.

Il magnate degli affari Andrew Ryan inizialmente intendeva che Rapture diventasse un’utopia per l’élite sociale negli anni ’40, fino a quando le disparità di ricchezza, l’isolamento dal mondo di superficie, la guerra di classe e la creazione di un siero che altera i geni noto come “ADAM” portarono a Rapture’s eventuale caduta.