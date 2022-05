Il regista di “Blonde” Andrew Dominik prepara i fan per il film biografico su Marilyn Monroe classificato NC-17 perché “c’è qualcosa che offende tutti”

Bionda, l’imminente Ana de Armas Il film Netflix di Marilyn Monroe, non sarà la tua tipica biografia. Il regista Andrew Dominik ha recentemente commentato che l’immagine ha ottenuto una valutazione da adulto dopo è stato rilasciato con una certificazione NC-17. Il film biografico è il primo Netflix Original con una valutazione per adulti di NC-17.

Quindi, naturalmente, molte persone si chiedono cosa abbia da dire il regista sulla valutazione del suo film. Bene, Andrew ha recentemente affrontato la questione e diamo un’occhiata a ciò che aveva da dire.

Andrew Dominik nel suo film biografico su Marilyn Monroe

In una sessione di domande e risposte con Vulture pubblicata oggi, Dominik ha preso in giro Blonde, definendo l’immagine piccola Film da 22 milioni di dollari. E ha ammesso di essere rimasto sbalordito dalla valutazione matura del film.

Blonde doveva essere lanciato nel 2020. Tuttavia, è stato posticipato a settembre 2022. Mentre parlava del suo film, Dominik ha detto che l’imminente uscita del film è un momento intrigante.

Lo ha detto perché sentiva che se fosse uscito immediatamente quando è successo MeToo, sarebbe stata un’espressione di tutte quelle cose. Allo stesso tempo, parlando della nuova valutazione per adulti del film. Dominik, anche se prima era arrabbiato per questo, ha detto che ora lo capisce.

Egli ha detto: “nuota in acque molto ambigue perché non credo che sarà così secco come la gente vorrebbe vederlo. C’è qualcosa in esso che offende tutti”.

Mentre spiega ulteriormente il certificato NC-17 che ha il film, Dominik ha continuato a commentare, “Da un lato, penso che se mi fosse data la possibilità di scegliere, preferirei andare a vedere la versione NC-17 della storia di Marilyn Monroe.

E quando gli è stato chiesto se Netflix sarà preoccupato per il film, ha detto: “Netflix è una grande azienda con pesci molto più grandi da friggere di Blonde, in termini di dove spendono i loro soldi.”

Sarà sicuramente un film emozionante da guardare ora che Netflix e Andrew hanno scelto di mantenere la valutazione. Invece di scegliere di tagliare le scene ritenute inadeguate per il pubblico più giovane.

Fateci sapere se siete interessati a guardare una versione NC-17 del film o no?

