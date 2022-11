Il regista di “Black Panther” ringrazia “Terminator” di Arnold Schwarzenegger per aver ispirato “Wakanda Forever”

Il merito di Wakanda per sempre va al protagonista di Arnold Schwarzenegger Terminatore secondo Pantera nera regista Ryan Coogler. Il film è stato un enorme successo in tutto il mondo e non è stato solo il primo film del MCU ad entrare agli Oscar, ma anche il primo film di supereroi, che ha segnato la storia. Tutto si adattava perfettamente, dalla regia al cast e alla trama.

Quindi le aspettative sono alte poiché il sequel uscirà l’11 novembre di quest’anno. Possiamo aspettarci Pantera nera: Wakanda per sempre essere altrettanto bravo come Coogler sembra fiducioso nella sua creazione. I fan e il cast hanno avuto molto da elaborare dopo la morte di Boseman, ed ecco come i produttori hanno assicurato di raggiungere nuovamente il loro picco.

Il regista di Black Panther spiega come il sequel assomigli a Terminator, interpretato da Arnold Schwarzenegger

Chadwick Boseman ha alzato uno standard molto alto quando ha recitato Nero Pantera, quindi i creatori hanno capito la necessità di riempire grandi scarpe per il sequel del film. Durante un’intervista con Collider, il regista Coogler ha paragonato il film fantasy al film iniziale di Schwarzenegger.

“Terminator 2 è una grande fonte di ispirazione per questo film. Alla grande”, Egli ha detto. Secondo lui, Wakanda è in conflitto con Namor, il leader del nuovo regno sottomarino di Talocon. Nel frattempo Terminatore 2, vediamo la rivalità tra il personaggio di Terminator di Schwarzenegger e l’antagonista T-1000 interpretato da Robert Patrick. Continua dicendo che ci sono sia i buoni che i cattivi Terminatore voglio John Connor. La differenza è che uno vuole ucciderlo e l’altro vuole proteggerlo.

Per Pantera nera, Coogler vuole che simpatizziamo sia con i Wakandan che con Namor. Spera che il pubblico capisca entrambe le parti. La tattica esatta che ha usato per il primo film ha lasciato i fan a chiedersi se avrebbero dovuto schierarsi con Killmonger, il cattivo (Michael Jordan) o Black Panther (Chadwick Boseman).

Il regista ha aggiunto al suo Terminatore confronto confrontando anche il Pantera nera seguito di Padrino. Se le affermazioni si trasformano in realtà, solo gli spettatori possono dirlo al suo rilascio.

