Il record della stagione 2 di Ragnarok viene lanciato nel 2023 con un nuovo teaser trailer

Record of Ragnarok stagione 2 è stato appena confermato per il rilascio tramite Netflix nel 2023 con un nuovo brutale trailer teaser diventato virale online.

Ogni poche settimane, Netflix continua a produrre nuove ed entusiasmanti serie anime per il divertimento di milioni di fan in tutto il mondo.

Tuttavia, non molti spettacoli hanno avuto sequenze d’azione e poste più alte di Record of Ragnarok, l’adattamento di successo di Graphinica di Shinya Umemura e l’iconica serie manga di Takumi Fukui.

La prima stagione si è conclusa con una anticipazione della quarta partita nel torneo Gods vs Humanity tra Jack The Ripper ed Hercules, quasi immediatamente i fan hanno iniziato a scalare per la seconda stagione.

Per fortuna, Netflix ha appena confermato che la stagione 2 di Record of Ragnarok tornerà nel 2023 con un nuovo brutale trailer che diventerà virale su YouTube: ecco tutto ciò che devi sapere.

Record di Ragnarok | Trailer ufficiale 2 | Netflix anime BridTV 2606 Record di Ragnarok | Trailer ufficiale 2 | Netflix anime https://i.ytimg.com/vi/XImWUxxUiCo/hqdefault.jpg 804550 804550 centro 13872

Un secondo round brutale è in arrivo

Pochi mesi dopo la premiere della serie, il 18 agosto 2021 è stato annunciato che l’anime di successo Record of Ragnarok sarebbe tornato per una seconda stagione.

Come parte dell’annuncio del rinnovo, è stata condivisa online un’illustrazione speciale del character designer Masaki Sato, con alcuni dei fantastici personaggi da buttare giù nella prima stagione.

In risposta al rinnovo, il regista Masao Okubo ha descritto la stagione 2 come “Una feroce battaglia nel regno celeste tra Hanzoku (personaggi cinesi), nata da relazioni e conflitti preesistenti!”

“Scontro nelle strade notturne di Londra. La battaglia delle volontà tra uomini sul ring, ecc. L’amicizia e la fiducia nascono in battaglia. I sentimenti degli amici che li vegliano. C’è molto da vedere in questa edizione. L’intero staff sta lavorando duramente per creare un film che piacerà a tutti”. – Masao Okubo, via ragnarok-ufficiale.

Nonostante la notizia del rinnovo sia stata accolta favorevolmente, la stragrande maggioranza dei fan si aspettava una tale conferma dopo la conclusione della prima trasmissione nel 2021. Nonostante alcune valutazioni piuttosto deludenti di 6,2/10 su IMDB, 65% su Anilist e 3,5/5 su Anime Planet, la serie ha sicuramente impressionato i fan.

Su MyAnimeList, ad esempio, Record of Ragnarok ha ottenuto solo un punteggio di 6,63/10, ma con oltre 113.000 recensioni e quasi 200.000 membri, la serie è stata ovviamente abbastanza popolare da meritare una seconda stagione.

“È un anime creato per mostrare combattimenti incredibili. La sua storia è diversa, anche se non presenta alcun tipo di complessità, è diretta e fa ciò che promette. L’arte e l’animazione sono decenti, anche se di tanto in tanto rallentano, ci sono anche momenti in cui diventano incredibili… I personaggi sono interessanti e accattivanti, dal momento che partono da personaggi esistenti e apportano piccole modifiche a loro possono ottenere una grande costruzione, anche se , ovviamente, mancano di originalità. – Utente Juank000, tramite MAL.

Poi abbiamo il materiale sorgente, ovvero la disponibilità di più materiale sorgente dalla serie di light novel originale che il team di produzione può utilizzare. Per AnimeGeek, l’episodio 12 corrispondeva alla fine del volume 5 del manga; tuttavia, ci sono un totale di 15 volumi Tankobon completi attualmente disponibili in Giappone.

Se l’anime mantiene lo stesso ritmo degli adattamenti dei capitoli degli episodi, c’è potenzialmente materiale di partenza sufficiente dal manga per tre stagioni di Netflix.

Tuttavia, ora stiamo andando avanti: quando uscirà la stagione 2 di Record of Ragnarok per lo streaming online?

Impossibile caricare questo contenuto Vedi altro ◤2期制作&1期TV放送が決定‼️‼️◢#終末のワルキューレ 2期制作決定‼️いつも応援ありうととす さらに、1期がTV放送決定‼️10月1日より、TOKYO MX、BS11、MBS、カートゥーンネットワークにて⚡️ キャラデザ・佐藤正樹さんのお祝いイラストも公開❗️ 詳しくは▼https://t.co/665KrhDtSZ pic.twitter.com/KXa7F7kKHf — 「終末のワルキューレⅡ」アニメ公式 (@ragnarok_PR) 18 agosto 2021

Confermato il rilascio del record della stagione 2 di Ragnarok per il 2023

La scorsa settimana, la Warner Bros Japan ha rivelato, tramite Anime News Network, che la stagione 2 di Record of Ragnarok sarebbe stata presentata in anteprima nel 2023.

Oggi, 2 luglio, Netflix ha confermato ufficialmente in un nuovo trailer nell’ambito dell’evento Anime Expo 2022 che la piattaforma di streaming presenterà la stagione 2 della serie anime su piattaforme di tutto il mondo nel 2023.

Purtroppo, una finestra di rilascio più specifica non è stata rivelata, ma i fan possono aspettarsi che la serie ritorni nell’estate del prossimo anno, con la prima stagione che ha originariamente debuttato in casa il 17 giugno.

Tuttavia, ci sono alcuni importanti cambiamenti in arrivo a Record of Ragnarok nella stagione 2, in particolare il team di produzione. Lo studio che ha animato la prima stagione, Graphinica, sarà affiancato da Yumeta Company per co-produrre la serie; sono meglio conosciuti per aver prodotto Muv-Luv Alternative (2021-22), My Sweet Tyrant (2018) e Cue (2022).

“Durante la prima stagione, è stata la prima volta che ho lavorato con il regista Okubo. Penso che stessimo esplorando le idee l’uno dell’altro mentre creavamo il lavoro. Ma ora che siamo alla seconda stagione, abbiamo una migliore comprensione di come il regista vuole che le immagini vengano create. Stiamo apportando modifiche per realizzare i punti particolari del regista. Spero che presterai attenzione all’atmosfera generale e all’azione sullo schermo nella seconda stagione. – Produttore Urushiyama, tramite ragnarok-ufficiale.

Il cast vocale per la stagione 2 non è stato ancora confermato pubblicamente, ma i fan possono aspettarsi che molti degli artisti riprendano i loro ruoli dalla prima trasmissione.

Ci sono anche molti altri eroi rimasti per rappresentare l’umanità sul suo campo di battaglia a livello cosmico, tra cui:

Jack lo Squartatore – Un famigerato serial killer britannico del 19° secolo.

– Un famigerato serial killer britannico del 19° secolo. Raiden Tameemon – Il lottatore di sumo giapponese più quotato del 19° secolo.

– Il lottatore di sumo giapponese più quotato del 19° secolo. Buddha – Il fondatore del buddismo, noto come “L’Illuminato”.

– Il fondatore del buddismo, noto come “L’Illuminato”. Qin Shi Huang – Il fondatore della dinastia Qin e il primo imperatore a unificare la Cina.

– Il fondatore della dinastia Qin e il primo imperatore a unificare la Cina. Souji Okita – Un famoso capitano degli Shinsengumi, una forza di polizia speciale del Giappone del XIX secolo.

– Un famoso capitano degli Shinsengumi, una forza di polizia speciale del Giappone del XIX secolo. Michel de Nostredame – Un astrologo, medico e oracolo di fama francese del XVI secolo.

Un astrologo, medico e oracolo di fama francese del XVI secolo. Simone Hayhä – Un cecchino finlandese e veterano di guerra del 20° secolo, ampiamente considerato uno dei tiratori più letali della storia.

– Un cecchino finlandese e veterano di guerra del 20° secolo, ampiamente considerato uno dei tiratori più letali della storia. Leonida I – Il famigerato re spartano che combatté nella battaglia delle Termopili.

Il famigerato re spartano che combatté nella battaglia delle Termopili. Nikola Tesla – Un inventore serbo-americano del 20° secolo.

Un inventore serbo-americano del 20° secolo. Grigori Rasputin – Un mistico russo, consigliere politico e autoproclamato santone dell’inizio del XX secolo.

– Un mistico russo, consigliere politico e autoproclamato santone dell’inizio del XX secolo. Sakata Kintoki – Un eroe popolare giapponese del periodo Heian.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

In altre notizie, Vecna ​​ha creato il Mind Flayer in Stranger Things?