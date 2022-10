Il ragazzo più solitario del mondo è su Netflix? (dove guardare)

Il ragazzo più solo del mondo è uscito ed è il film perfetto da guardare nel fine settimana con un gruppo di amici. Ma dove è disponibile per la visione? Non è un problema per noi! Sappiamo esattamente dove puoi guardare questo film. Quindi continua a leggere per scoprirlo!

Il ragazzo più solo del mondo è un film commedia diretto da Martin Owen da una sceneggiatura scritta da Piers Ashworth. Inoltre, Ashworth, Matt Williams, Pat Wintersgill e Ryan Hamilton hanno prodotto il film.

Parla di un giovane ragazzo protetto di nome Oliver, che dopo la morte improvvisa di sua madre, ha il compito di fare nuove amicizie. Tuttavia, Oliver decide di trovare i suoi amici nel luogo più inaspettato: il cimitero. Dopo aver dissotterrato diversi cadaveri, li riporta a casa, non sapendo cosa ci aspetta la mattina. La mattina dopo, Oliver si sveglia con i suoi “nuovi amici” misteriosamente vivi e ora deve trovare un modo per tenerli nascosti al resto del mondo.

Il cast include Max Harwood, Hero Fiennes Tiffin, Evan Ross, Ben Miller, Ashley Benson, Susan Wokoma e molti altri.

Il ragazzo più solitario del mondo è su Netflix?

Purtroppo non lo troverai Il ragazzo più solo del mondo su Netflix. Tuttavia, c’è la possibilità che Netflix acquisisca i diritti di streaming del film in futuro. Al momento non è proprio così.

Non preoccuparti, però. Netflix ha tonnellate di contenuti simili in streaming in questo momento sulla sua piattaforma. Ti consigliamo di fare il check-out Turno diurno, La bambinaia e Piccolo Male. Se nessuno dei titoli appena menzionati è la tua tazza di tè, ti suggeriamo di sfogliare tu stesso l’infinito catalogo di film horror comici di Netflix. Sono abbastanza sicuro che troverai qualcosa di interessante.

Dove vedere Il ragazzo più solitario del mondo

A partire dal 14 ottobre, il film è disponibile per la visione solo in sale selezionate. Puoi controllare la pagina Fandango del film per vedere se c’è una proiezione vicino a te e per acquistare i biglietti. Tuttavia, se preferisci guardare il film nel comfort di casa tua, puoi preordinarlo su Apple TV per $ 14,99. Sarà disponibile per la visione il 18 ottobre.

Guarda il trailer ufficiale per un’anteprima!