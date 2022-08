Il quartier generale segreto è su Netflix? (dove guardare)

Molti abbonati a Netflix probabilmente si stanno chiedendo se possono vedere il film Quartier Generale Segreto. Tutto quello che devono fare è continuare a leggere per scoprire tutto ciò che devono sapere su come guardare l’emozionante commedia d’azione e avventura!

In Quartier Generale Segreto, Walker Scobell interpreta Charlie Kincaid, che, insieme ai suoi amici, finisce per inciampare nella tana segreta di suo padre, dove scopre che suo padre è in realtà un supereroe e non un secchione IT maniaco del lavoro. Ma questo avverte inavvertitamente i nemici dei suoi pop super potenti spingendoli ad attaccare. Insieme Charlie, i suoi amici e suo padre dovranno allearsi per salvare la situazione e impedire ai cattivi di usare la sua tecnologia speciale per il male.

Owen Wilson interpreta anche il papà del supereroe e Michael Peña è perfettamente scelto per interpretare il malfattore che cerca di rubare la sua tecnologia fuori dal mondo. A completare il resto del Quartier Generale Segreto il cast è composto da Keith L. Williams, Momona Tamada, Jesse Williams, Charles Melton, Abby James Witherspoon, Kezii Curtis, Lucius Baston e DK Metcalf.

Seduto sulla sedia del regista per Quartier Generale Segreto è il duo di registi Henry Joost e Ariel Schulman, i cui crediti includono Pesce gatto, Attività paranormali 3, Attività paranormali 4, Nervo e Potenza del progetto. La storia è stata scritta da Christopher L. Yost, che ha anche lavorato Thor: Ragnarok, Il Mandaloriano e Bebop cowboy. Inoltre, Jerry Bruckheimer è uno dei produttori del film con i superpoteri.

Il quartier generale segreto è disponibile su Netflix?

Sarebbe uno sforzo ideale per gli abbonati guardare la commedia di supereroi con Owen Wilson. Ma sfortunatamente, Quartier Generale Segreto non è disponibile su Netflix e sembra abbastanza improbabile che questa situazione cambierà effettivamente in qualsiasi momento nel prossimo futuro.

Ma lo streamer ha diverse opzioni simili all’interno del suo catalogo di contenuti impilato. Alcune delle scelte eccellenti pronte per lo streaming ora su Netflix includono Possiamo essere eroi, Il progetto Adam, alla ricerca di ‘Ohana, Sì giorno e Le cronache di Natale.

Dove puoi guardare Quartier Generale Segreto

Quartier Generale Segreto è disponibile solo su Paramount+ a partire dal 12 agosto 2022.

Puoi dare un’occhiata al trailer qui sotto: