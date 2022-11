1899 ora è in streaming su Netflix. Stai guardando la serie horror misteriosa? Lo spero perché è molto divertente e ti terrà con il fiato sospeso ogni episodio. Se sei come noi, probabilmente hai già accelerato l’intera prima stagione. Ora, ti rimangono delle domande e ti stai chiedendo se ci sarà una seconda stagione.

La serie Netflix segue un piroscafo (Kerberos) di immigrati europei mentre si dirigono verso il nuovo continente (America) dal vecchio continente (Europa). Ogni passeggero sta scappando da qualcosa del proprio passato e spera di iniziare una nuova vita in America. Tuttavia, nessuno dei passeggeri si aspettava che il loro viaggio prendesse una svolta inaspettata quando si imbattono in un altro piroscafo (Prometheus) che era stato segnalato come disperso per mesi. Quello che trovano a bordo della nave perduta trasforma il loro viaggio in America in un vero e proprio incubo.

Il cast ben formato è composto da attori di talento, come Emily Beecham, Maciej Musiał, Aneurin Barnard, Jonas Bloquet, Andreas Pietschmann, Anton Lesser, Fflyn Edwards, Miguel Bernardeau e molti altri.

L’intera serie si svolge su due navi: la Kerberos e la Prometheus. Queste navi sono reali? Scoprilo qui sotto!

1899 su Netflix: il Prometeo è una vera nave?

No, il Prometeo non è una vera nave. Non puoi visitare o fare un viaggio su questa nave. È una nave inventata per la serie. Secondo The Hollywood Reporter, la produzione è stata girata “interamente in uno studio virtuale, utilizzando la tecnologia LED-Volume all’avanguardia con un motore di videogioco che crea set e location virtuali, consentendo riprese con effetti visivi complessi all’interno della telecamera”. Quindi, il cast non stava girando su una vera nave. Il Prometeo era un’enorme scenografia creata dal dipartimento di scenografia.

La Kerberos è una vera nave del 1899?

Come il Prometeo, il Kerberos non è una vera nave. Si ritiene che lo stesso set utilizzato per il Prometeo sia stato utilizzato per il Kerberos. L’intera produzione è stata girata presso lo studio Dark Bay LED nel lotto dello Studio Babelsberg fuori Berlino.

Guardare 1899 in streaming ora solo su Netflix!