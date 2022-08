Il procuratore straordinario Woo crea inconsapevolmente un monumento nazionale, qual è la storia dietro di esso?

Drammi e film hanno il potere di rendere un sito una popolare destinazione turistica. Tutto ciò di cui hai bisogno è una scena iconica e i fan dello spettacolo si riverseranno sul posto per rivivere la scena. Breaking Bad e Meglio chiamare Saulo ha fatto lo stesso per Albuquerque, di recente. E ora il procuratore straordinario del drama coreano Woo ha fatto qualcosa di simile.

L’importazione coreana è il dramma più popolare al momento. La commovente storia di una ragazza autistica che naviga nella sua vita sociale e aziendale è un successo tra gli abbonati. Il dramma non si è mosso da Le 10 migliori serie non inglesi di Netflix elenco per sei settimane di fila.

Grazie al Procuratore Straordinario Woo un bagolaro di 500 anni è ora Monumento Naturale Nazionale

Un Hackberry di 500 anni ha attirato un’immensa attenzione dopo essere stato mostrato nell’episodio: A Tale About Sodeok-Dong in Straordinary Attorney Woo. I visitatori si stanno riversando nel villaggio di Dongbu, dove l’albero è per vedere l’albero di mezzo millennio. Il personaggio di Park Eun Bin ha combattuto nel dramma.

Eun Bin ha fatto pressioni per ottenere lo status di monumento nazionale per conservare l’albero largo 22 piedi e alto 52 piedi. Non solo riesce a vincere la richiesta, ma inavvertitamente lo rende anche un monumento naturale nazionale nella vita reale.

L’albero che vanta una corona di 88 piedi era già sotto la protezione della città di Changwon dal 2015. Tuttavia, dopo l’aumento dei visitatori e della popolarità dell’albero, il governo sudcoreano lo ha dichiarato Monumento Naturale Nazionale. Gli abitanti di Dongbu consideravano l’albero il loro Guardiano e quindi vicino ad esso fu eretto un tempio Danseonam.

I residenti di Dongbu sono lacerati dal nuovo stato dell’albero Hackberry

Lo status di monumento naturale nazionale ha creato nuovi problemi per i residenti del villaggio. Dal momento che la legge sulla protezione del patrimonio culturale ora delimita il raggio di 500 metri attorno all’albero come area di conservazione, i residenti che si trovano entro 200 metri dall’albero avranno difficoltà a ottenere i permessi per estendere la loro proprietà.

Pensi che lo status di Monumento Naturale Nazionale dell’albero di Hackberry fosse garantito?

