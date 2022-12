Il principe William si prepara a una resa dei conti con il principe Harry e Meghan Markle pianificando una “rapida confutazione a qualsiasi affermazione dubbia”

Il principe William è stato scoraggiato dal trailer di Netflix del principe Harry e Meghan Markle. La prima puntata della controversa docuserie Harry e Meghan andrà in onda l’8 dicembre. Netflix ha rilasciato il primo trailer l’1 dicembre mentre un altro teaser è uscito il 5 dicembre. Le due clip hanno chiarito che i Sussex non avrebbe usato mezzi termini mentre parlava della loro terribile esperienza nella Casa dei Windsor.

Harry e Meghan. Un evento globale Netflix.Volume I: 8 dicembreVolume II: 15 dicembre pic.twitter.com/WpFzVEC7Yx — Netflix (@netflix) 5 dicembre 2022

Si sostiene che la docuserie sarà un’estensione dell’intervista bomba di Oprah Winfrey andata in onda lo scorso anno. Tuttavia, a differenza dell’ultima volta, il principe William questa volta ha deciso di combattere faccia a faccia con il fratello minore e la cognata. Il Principe di Galles sta progettando di farlo dare un rigoroso avvertimento di back-off al principe Harry e Meghan Markle se lo fanno spargere bugie sulla famiglia reale nelle docuserie in sei parti.

LEGGI ANCHE: “Sappiamo la verità” – ‘Harry e Meghan’ lanciano due volumi di bombe della verità

La squadra del principe William per guardare Harry e Meghan come falchi

Secondo un rapporto pubblicato sull’Express, gli addetti ai lavori hanno affermato che il principe William e Kate Middleton aspetteranno il docuserie da rilasciare prima di dare qualsiasi reazione. Tuttavia, l’erede al trono ha chiarito ai suoi collaboratori più anziani di “emettere una rapida confutazione a qualsiasi affermazione dubbia.Il Principe di Galles no tollerare qualsiasi falsa narrazione del principe Harry e di Meghan Markle contro la monarchia.

Il principe William avverte il principe Harry e Meghan di “fare marcia indietro” sulle docuserie – Sky News Australia se fossi in lui mi preparo a spogliarli dei loro titoli pic.twitter.com/EnSeSTglcO — Craig Ryan (@CraigRy03666187) 5 dicembre 2022

Inoltre, gli addetti ai lavori suggeriscono che per il Duca e la Duchessa, Buckingham Palace avesse deciso di farlo lascia cadere il suo mantra di non lamentarsi mai e di non spiegare mai. La defunta regina Elisabetta II mantenne sempre un dignitoso silenzio su qualsiasi controversia. Tuttavia, l’istituzione ha ora deciso di applicare un “nuova strategia di affrontare la controversia a testa alta piuttosto che lasciarla marcire.”

Nel frattempo, è il tempismo del primo trailer rilasciato da Netflix che ha fatto arrabbiare il futuro re di più. Il principe William crede che fosse un colpo basso dei reali del Sussex per danneggiare il suo tour ufficiale negli Stati Uniti. Il principe William e Kate Middleton sono stati lì negli Stati Uniti dal 30 novembre al 02 dicembre. Tuttavia, il i discorsi dello spettacolo Harry e Meghan hanno dominato maggiormente il viaggio.

LEGGI ANCHE: Con le dimissioni della madrina del principe William, Meghan Markle ha fatto la cosa giusta chiamando la famiglia reale?

Sei favorevole alla nuova strategia adottata dal principe William per il fratello minore? Fateci sapere nei commenti.

Il post Il principe William si prepara a una resa dei conti con il principe Harry e Meghan Markle di Planning “rapida confutazione a qualsiasi affermazione dubbia” è apparso per primo su Netflix Junkie.