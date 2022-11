Il principe William nutre rancore nei confronti del principe Harry e di Meghan Markle? L’autore reale risponde

Il principe Harry e il principe William sono stati ai ferri corti dall’uscita del primo dalla famiglia reale con la moglie Meghan Markle e il figlio Archie due anni fa. Si ritiene che i due fratelli abbiano avuto un litigio quando il Principe di Galles ha espresso le sue apprensioni quanto velocemente si stava muovendo il reale del Sussex nella sua relazione con l’ex attrice americana.

Il rapporto tra i due è ulteriormente peggiorato lo scorso anno. Nell’intervista con Oprah Winfrey, il Il duca di Sussex ha rivelato che il principe William era intrappolato nei suoi doveri reali. I fratelli reali si sono incontrati dopo tanto tempo a settembre a causa della scomparsa della regina Elisabetta II. La famiglia ha dato spettacolo di unità al funerale e ad altri servizi.

Il principe Harry e il principe William hanno rilasciato una dichiarazione mentre camminavano insieme accanto alle loro mogli saluta le persone in lutto fuori dal Castello di Windsor. L’autore reale Christopher Anderson ha riflettuto sul rapporto tra il reale del Sussex e il prossimo in linea di lancio.

Il principe William non è stato cordiale con il principe Harry e Meghan Markle

Nonostante siano stati avvistati insieme al funerale della regina, c’era quasi nessuna comunicazione tra il principe Harry e il principe William. I fratelli reali sembravano distaccati l’uno dall’altro. Parlando del comportamento del Principe di Galles, l’autore di The King: The Life of Charles III lo ha rivelato William nutriva ancora rancore contro i Sussex. Anche Anderson lo crede Il libro di memorie di Harry, Spare, è anche il motivo della distanza tra i due fratelli.

“Penso che William abbia ancora un enorme rancore. Se c’è mai stata una possibilità per loro di aggiustare le cose, suppongo che sia stata quella. Ma poi di nuovo, questo libro è sospeso sulla testa di tutti “, Anderson ha detto, come riportato dall’Hindustan Times.

Inoltre, lo ha affermato anche l’autore reale Il principe Harry e Meghan Markle sembravano distanti e fuori posto durante il funerale della regina. Christopher Anderson ritiene che sia stato difficile per i Sussex stare con la famiglia reale nel Regno Unito. Ha anche sottolineato come il A Duke non era permesso indossare la sua uniforme militare in uno dei servizi.

Pensi che in futuro ci sarà una riconciliazione tra i due fratelli? Fateci sapere nei commenti.

