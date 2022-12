Il principe William e il principe Harry hanno risolto le loro divergenze prima delle docuserie Netflix?

Il principe Harry e il principe William sono stati a ferri corti dall’uscita del primo dalla famiglia reale. Il futuro re tiene a rancore verso il fratello minore per le sue dichiarazioni nell’intervista bomba con Oprah Winfrey. Questa è la stessa ragione per cui lui non ha fatto visita ai Sussex durante il suo recente tour reale negli Stati Uniti con Kate Middleton. Non ci sono stati contatti tra i due principi reali negli ultimi due anni e il rilascio del Harry e Meghan e Spare dovrebbe peggiorare la relazione.

È probabile che la serie di sei episodi che andrà in onda l’8 dicembre lo farà parla in dettaglio della relazione tra il principe Harry e il principe William. Resta inteso che il Principe di Galles non sarà soddisfatto del contenuto dello spettacolo. Tra tutte le differenze, i due fratelli reali hanno sbalordito i fan rilasciando insieme un comunicato stampa.

Il principe Harry e il principe William si uniscono per beneficenza

No, il principe Harry e il principe William non hanno risolto i loro problemi. Hanno ancora una divergenza di opinioni e con l’uscita delle docuserie, il la possibilità di una riunione reale sembra estremamente desolante. Tuttavia, nonostante le tensioni, il duca di Sussex e il principe di Galles si unirono ricordano il loro caro amico Henry van Straubenzee, scomparso più di 20 anni fa. In onore di Straubenzee, è stato creato l’Henry van Straubenzee Memorial Fund che ha contribuito a fornire istruzione a migliaia di studenti. Tuttavia, l’organizzazione senza scopo di lucro sta per concludersi giovedì con un evento presso la St Luke’s Church di Chelsea.

Il principe Harry e il principe William hanno mostrato la loro solidarietà all’organizzazione. I reali guardarono estremamente soddisfatto dell’opera di beneficenza della fondazione e hanno anche ricordato bei ricordi del loro defunto amico. In particolare, un comunicato stampa è stato rilasciato dal Palazzo con le firme del Duca e del Principe verso il basso.

“Crediamo che tutti qui stasera concorderanno sul fatto che ciò che Claire e Alex hanno realizzato dal 2009 con The Henry van Straubenzee Memorial Fund, è a dir poco straordinario”, il comunicato stampa letto come citato dal Mirror.

Cosa ne pensate di questo dolce gesto del principe Harry e del principe William? Condividi con noi nei commenti qui sotto.

