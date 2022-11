Il principe Harry stava per fidanzarsi con l’ex fidanzata Cressida Bonas prima di sposare Meghan Markle?

Sapevi che non solo Meghan Markle ma anche il principe Harry è stato coinvolto con qualcuno prima di trovare l’abbinamento perfetto tra loro? Mentre tutti noi siamo a conoscenza dell’ex marito di Markle, quasi nessuno sa che il principe si era quasi sposato con qualcun altro. Sì, tutto il fiasco all’interno della famiglia reale una volta aveva avuto una modesta possibilità di non accadere mai, in primo luogo, se Harry avesse sposato la sua fidanzata di lunga data del passato.

Tuttavia, il destino aveva in programma qualcos’altro per tutti loro. Ma hai idea di chi sia stato ad avere quasi preso il posto di Markle?

LEGGI ANCHE: Meghan Markle e il principe Harry deliziano i loro fan mentre fanno un’adorabile apparizione ad un appuntamento al concerto negli Stati Uniti

Chi era la ragazza del principe Harry prima che incontrasse e sposasse Meghan Markle?

Come riportato da Glamour, in un articolo di apprezzamento dell’outfit, le voci di un fidanzamento reale prima di quello di Markle nel 2018 erano già nell’aria. “Le voci di un imminente fidanzamento reale… hanno raggiunto la febbre di tutti i tempi”, leggi l’articolo pubblicato nel 2013. Il nome diceva Cressida Bonas, che era la ragazza di Harry appena prima del suo incontro con la sua attuale amata moglie, Meghan Markle, nel 2016.

Cressida viene da Winchester, situata nel Regno Unito, ed è una famosa star inglese e modella di professione. È diventata sempre più famosa tra il 2012-2014 per il suo consolidato rapporto con il Principe di Palazzo. L’articolo menzionava anche questo Bonas era il migliore amico di Eugene, La principessa reale. In effetti, è stato attraverso di lei che entrambi si sono incrociati.

Ci sono state varie speculazioni sulla loro separazione. Alcuni pensavano che fosse l’obiettivo della carriera a prendere un pedaggio, mentre altri pensano che fosse il risultato di un eccessivo controllo dei media. Tuttavia, entrambi oggi sono felicemente sposati con i rispettivi coniugi. Infatti, Cressida ha anche partecipato al matrimonio reale del principe Harry e Meghan Markle nel 2018. Questo aveva creato un bel ronzio tra il pubblico nel corso della giornata.

Al momento, Cressida è sposata con il fidanzato di lunga data Harry Wentworth-Stanley. La coppia si è sposata durante la pandemia in un matrimonio intimo e intimo.

Come pensi che sarebbero state le dinamiche della famiglia reale se Bonas avesse sposato Harry? Condividi i tuoi pensieri con noi nei commenti qui sotto.

Il post Il principe Harry stava per fidanzarsi con l’ex fidanzata Cressida Bonas prima di sposare Meghan Markle? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.