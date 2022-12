Il principe Harry incolpa “The Firm” per “aver piantato storie” contro la moglie, Meghan Markle nel trailer di Netflix

Da quando Meghan Markle ha varcato le porte del Palazzo dopo il suo matrimonio con il principe Harry, le polemiche sono sempre state ai massimi storici. A partire da questioni molto vulnerabili come il razzismo e la professione di Markle come attrice americana, tutto è stato messo sotto stretta sorveglianza. Essendo venuto da un background diverso negli Stati Uniti, a differenza dei tabloid britannici, ha reso la Duchessa ancora più soggetta a polemiche.

Harry afferma che “c’è una gerarchia della famiglia” nel nuovo @netflix #HarryandMeghanonNetflix Quanto di questo è amarezza per il fatto che lui e Meghan non fossero al vertice? Discutere di questo e altro su @BBCNews ora — Katie Nicholl (@katienicholl) 5 dicembre 2022

Tuttavia, nell’ultima versione del trailer di Netflix, il principe Harry ha indicato direttamente il palazzo per aver preparato altre storie su di lui e sua moglie. Dato che mancano solo un paio di giorni alle tanto attese docuserie di Netflix, Harry dà un’anteprima di ciò che dovremmo aspettarci dal loro progetto rivelatore. Dopo aver paragonato le lotte della vita di sua moglie a quelle di sua madre, il padre di due figli ha chiamato il Palazzo per aver infuriato una guerra contro Meghan Markle.

Il principe Harry accusa il palazzo di preparare storie contro Meghan Markle

Pochi secondi dopo il secondo assaggio del loro progetto multimilionario, Harry avrebbe accusato il Palazzo delle difficoltà che hanno dovuto affrontare dai media. Il padre di due figli ha iniziato con “una gerarchia della famiglia” dove il trailer mostrava uno scorcio dell’intera famiglia reale in piedi sul balcone con un fronte unito. Ha inoltre continuato a sostenere: “c’è la fuoriuscita di storie, ma c’è anche la semina di vecchie storie“.

Il rimescolamento dei media britannici è esilarante. Se il personale reale non fa trapelare storie, allora chi diavolo sono tutte queste “fonti reali” che citano in ogni articolo? #HarryandMeghanonNetflix — Hani Hate Account (@TheDuchessBoom) 5 dicembre 2022

Mentre il principe fa una pausa, oratori legittimi rivelano che il palazzo ha intrapreso una guerra contro Markle. Questo era apposta per soddisfare i programmi di altre persone, ha continuato l’oratore. Non si sa molto dell’agenda particolare al momento. Tuttavia, le voci affermano che abbia un riferimento diretto a sua madre, la principessa Diana. Come Diana, anche Meghan Markle ha procurato alla Famiglia molta fama e riconoscimento.

"C’è stata una guerra contro Meghan" "Si tratta di odio. Riguarda la razza." #HarryandMeghanonNetflix https://t.co/IT8YKQD2yH — Dr Shola Mos-Shogbamimu (@SholaMos1) 5 dicembre 2022

Dopotutto, questa è stata la prima introduzione del colore a Palazzo. I rapporti affermano persino, proprio come hanno definito Diana come instabile, avevano sostenuto Markle per essere pauroso e fastidioso. In precedenza, gli addetti ai lavori avevano persino affermato che l’attrice stava anche cercando di implementare i propri modi nel palazzo. In effetti, quando le cose non andavano come voleva, apparentemente la faceva arrabbiare. Fino ad ora, nessuno sapeva quanto di questo fosse vero.

Tuttavia, Harry ha concluso il trailer, promettendo di fornire tutta la verità sul Palazzo. Il mondo attende le docuserie in sei parti di Netflix il 7 dicembre. Qual è la tua opinione in merito?

