Il principe Harry ha privato Meghan Markle dell’anello di fidanzamento della principessa Diana per il principe William e Kate Middleton?

La famiglia reale del Regno Unito si vanta di esserlo proprietari di una manciata dei gioielli più preziosi e sbalorditivi. Nonostante il suo divorzio dall’allora principe Carlo, La principessa Diana aveva anche una collezione di gemme inestimabile. Dopo la sua morte, hanno distribuito una manciata dei suoi gioielli e altri beni tra i suoi due figli: il principe William e il principe Harry. Comprensibilmente, il gioielli incredibilmente costosi sono ora passati a Kate Middleton e Meghan Markle dai rispettivi mariti reali.

Come forse saprai Il principe William è stato colui che ha preso l’anello di fidanzamento di Diana. Il prossimo in linea dell’erede proposto a Kate Middleton con lo stesso anello. I gioielli sentimentali hanno uno zaffiro ovale da 12 carati insieme a 14 diamanti rotondi e costano circa £ 390.000. Tuttavia, recenti rapporti suggeriscono che Meghan Markle avrebbe dovuto essere la proprietaria del prezioso pezzo di tesoro. C’è qualcosa di vero?

LEGGI ANCHE: Meghan Markle passerà gioielli del valore di $ 487.000 a sua figlia Lilibet?

Chi, tra il principe Harry e il principe William, ha avuto l’anello di fidanzamento della madre e l’orologio Cartier?

Potrebbe sorprenderti che lo fosse Il principe Harry che ha sempre voluto ereditare il costoso anello di fidanzamento della principessa Diana. Secondo Paul Burrell, che ha lavorato come maggiordomo per il defunto reale, Harry scelse l’anello dopo la morte di sua madre, mentre il principe William era più interessato all’orologio Cartier.

L’anello di fidanzamento ha affascinato il principe reale fin dall’inizio, poiché era solito pungerlo nella sua infanzia ogni volta che cercava di tenere la mano di sua madre. Nel frattempo, il prossimo in linea di successione al trono era più affascinato dall’orologio in quanto era un regalo di compleanno per Diana quando compì 21 anni.

Burrell ha inoltre rivelato che il principe Harry era altruista e disponibile, proprio come sua madre. Pertanto, quando suo fratello maggiore ha deciso di fidanzarsi con la sua dolce metà, Kate Middleton, il duca di Sussex ha offerto l’anello di fidanzamento della principessa Diana. Il principe più giovane voleva che tutto fosse perfetto per il principe William nella grande occasione e quindi rinunciò all’unica cosa che aveva conservato di sua madre.

Nel documentario sulla storia di Diana, Burrell ha detto, come citato dal Mirror, “La sua unica cosa che ha tenuto da sua madre, l’ha data a suo fratello. È altruista, gentile ed esattamente chi era Diana.

In particolare, l’orologio Cartier ora appartiene a Meghan Markle e la duchessa è stata avvistata mentre adornava l’ornamento in alcune occasioni speciali.

LEGGI ANCHE: Il principe William nutre rancore nei confronti del principe Harry e di Meghan Markle? L’autore reale risponde

Cosa hai da dire sull’atto generoso del principe Harry per il principe William e Kate Middleton?

Il post Il principe Harry ha privato Meghan Markle dell’anello di fidanzamento della principessa Diana per il principe William e Kate Middleton? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.