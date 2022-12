Il principe Harry ha “implorato” re Carlo per soldi, dicono gli addetti ai lavori, “sembra che ci sia qualche problema di soldi”

Il principe Harry e il re Carlo condividono già una relazione tesa e ora la faida sta alzando la sua brutta testa in materia fiscale. Re Carlo crede che suo figlio, Harry, debba aderire a una serie di regole più rigide per far parte del palazzo. Tuttavia, questo lo mette in una mentalità diversa rispetto ai suoi fratelli e agli occhi di suo padre e, cosa più importante, dei sudditi della Gran Bretagna.

Nonostante l’ottenimento di milioni di dollari in affari, ci sono segnali che non tutto è come sembra con le finanze del principe Harry e Meghan Markle.https://t.co/4CnyX5QVm8 — news.com.au (@newscomauHQ) 5 dicembre 2022

Re Carlo crede che suo figlio viva all’estero, come ha affermato una volta. La reputazione offuscata di Harry lo ha messo in pericolo di non compiere il suo destino di Duca per servire il Regno. Pertanto, il re sembra recidere i suoi legami con il figlio autoesiliato, soprattutto dopo il fastidioso rilascio del teaser di Harry e Megan.

Il principe Harry si è rivolto a padre, re Carlo, in mezzo a problemi finanziari

Gli esperti reali che in precedenza avevano rivelato le telefonate di Harry al defunto monarca, la regina Elisabetta II, avevano valutato i suoi commenti. Secondo Daniela Alser, Il principe Harry stava implorando re Carlo, postare il rilascio del Harry e Megan teaser. Il duca di Sussex ha indubbiamente una miriade di fonti di reddito attraverso varie campagne e progetti pubblici. Tuttavia, le fonti leggono: “Sembravano avere dei problemi di soldi“.

Re Carlo “ha rifiutato di rispondere alle chiamate del principe Harry” https://t.co/7Tx0vItzXI — Daily Mail Online (@MailOnline) 3 dicembre 2022

Elser riferisce anche nei suoi precedenti resoconti che il principe chiamava spesso la regina Elisabetta II per un sostegno finanziario. Sebbene il defunto monarca avesse un profondo amore per i suoi nipoti, evidentemente lo rifiutò, chiedendo a Harry di raggiungere suo padre. Rapporti precedenti affermavano addirittura che il principe Harry che disturbava la regina nella sua ultima fase era anche uno dei motivi per cui era preoccupata. Dopo la sua morte, Harry apparentemente si rivolse a suo padre nella speranza di aiuto.

Nel @TheSun di oggi Esclusivo: come Harry ha “bombardato” sua nonna di chiamate nei suoi ultimi 12 mesi – mentre la defunta regina cercava di mediare un accordo di pace perché Charles si rifiutava di rispondere alle chiamate del figlio arrabbiatohttps://t.co/HAISmw2U1O — Matt Wilkinson (@MattSunRoyal) 3 dicembre 2022

Purtroppo, The Sun ha riferito alcuni giorni fa che re Carlo ha smesso di rispondere alle chiamate del figlio autoesiliato. Gli addetti ai lavori ora affermano: “Il principe Harry non sta bene come le persone sono indotte a credere.Il duca e la sua duchessa hanno rinunciato ai loro doveri reali nei confronti dei loro sovrani britannici nel 2020. La dichiarazione ufficiale rilasciata dal palazzo diceva che ora sono finalmente indipendenti dai loro patrocini e diritti reali. Non devono ricevere alcun mezzo di aiuto finanziario da nessun membro della Famiglia Imperiale.

Tuttavia, nulla del genere era mai stato confermato dai Sussex. Sono, infatti, impegnati con le loro docuserie Netflix Bombshell di prossima uscita, Harry e Megan. In seguito al teaser, il trailer dello stesso ha già iniziato a fare rumore nel Regno.

Cosa ne pensi della questione? Pensi che il principe Harry stia davvero contattando The Firm per soldi? Condividi i tuoi pensieri nei commenti.

