8 gennaio 2020. La giornata ha portato una svolta storica degli eventi nella vita dei reali di Gran Bretagna. Fu quel giorno in cui il principe Harry e Meghan Markle annunciarono pubblicamente la loro decisione di fare un passo indietro come anziani della famiglia reale. Il duca e la duchessa del Sussex hanno affermato di essersi sentiti incompresi in famiglia e da qui la grande rivelazione del “Megxit”. Apparentemente avrebbero diviso il loro tempo in Nord America e Regno Unito e sarebbero diventati finanziariamente indipendenti.

Da allora sia il principe reale che l’attrice americana sono stati al centro di molte polemiche. In particolare, Valentine Low è stato tra i primi corrispondenti reali del Times a riferire le accuse contro la famiglia reale che ha maltrattato Markle. Anche lei lo ha giurato rappresentano le intuizioni nude di ciò che effettivamente accade nella famiglia reale nel suo prossimo libro, I cortigiani: il potere nascosto dietro la corona. E in un estratto, lei presunto principe Harry di essere “altrettanto complice” come Duchessa nell’esecuzione del Megxit del 2020secondo l’esperta reale Daniela Elser.

Anche il principe Harry ha recitato in Megxit con sua moglie Meghan Markle?

Apparentemente, Elser ha confermato le affermazioni di Valentine Low secondo cui il principe Harry ha avuto un ruolo significativo nel turbare i dipendenti reali e nel generare conflitti all’interno della famiglia reale prima della loro separazione dalla famiglia. In uno dei suoi articoli, Elser ha scritto che Meghan forse non è quella da incolpare del tutto per la decisione della coppia di revocare i loro doveri alla corona. “Dobbiamo ammettere che l’Harry che abbiamo amato per tutti quegli anni, l’eternamente sfacciato chappie, era in realtà un uomo profondamente infelice”, il servo reale ha scritto nell’articolo.

Lei ulteriormente esteso il suo dubbio se i reali dovessero sentirsi un po’ indotti a credere che il principe credevano di sapere fosse solo una farsa. Elser ha anche spiegato come in tutti questi anni la famiglia reale avesse accettato “una serie di versioni in gran parte unidimensionali di Harry” L’autore ritiene inoltre che la realtà di una versione molto più complicata e caotica del principe Harry sia uscita dopo gli eventi del 20 agosto 2020.

