Il principe Harry e Meghan Markle una volta hanno assunto un detenuto come guardia del corpo personale

Non importa quanto i Sussex cerchino di mantenere le cose a posto, il caos è ormai diventato inevitabile in ogni azione che intraprendono. Alcuni, a causa della loro ignoranza, altri a causa della palese indignazione dei media, le cose si incasinano molto per il Duca e la Duchessa del Sussex. In effetti, quando il principe Harry e Meghan Markle hanno assunto una guardia del corpo per la sicurezza della loro famiglia, anche quello si è rivelato nientemeno che una controversia.

I rapporti dicono che la coppia autoesiliata aveva erroneamente assunto un criminale condannato come loro protettore. La guardia del corpo, che secondo quanto riferito era un agente di polizia, è stata accusata di crudeli violenze in passato. I contraccolpi scoppiano quando gli esperti reali affermano che non l’avrebbero fatto se avessero conosciuto i precedenti. Tuttavia, Markle e il principe devono ancora prendere una decisione in merito.

Il principe Harry e Meghan Markle hanno un detenuto come guardia del corpo

Il Daily Mail ha recentemente pubblicato che la loro guardia del corpo, Pere Daobry, è stata una volta accusata di violenza domestica nel 2016. L’ex agente di polizia di 51 anni stava picchiando e torturando duramente sua moglie per alcune questioni banali non dette. Durante la condanna dell’aggressione, sua moglie presentava brutali segni di dolore e gonfiore su diverse parti del corpo, compresi il collo e la schiena. I paparazzi lo hanno avvistato di recente con il duo un mese dopo. Evidentemente stava guidando Harry e Meghan da Frogmore Cottage a Windsor alla Euston Station di Londra.

Gli addetti ai lavori hanno sollevato interrogativi sulla posizione di Meghan Markle sull’oppressione delle donne per mano di una società sciovinista. La duchessa ha più volte parlato di come le donne siano spesso private dei loro diritti fondamentali fondamentali di sopravvivere con dignità. A partire dai suoi podcast settimanali a varie campagne pubbliche, ha sempre sostenuto le necessità di base dei cittadini americani. Quindi, assumere qualcuno in quanto tale con un passato totalmente in contraddizione con le proprie ideologie non andava bene a molti.

Infatti, Meghan Markle parteciperà oggi a un evento chiamato Power of Women, all’Indianapolis Marriott Downtown. L’anno scorso, si è recata al Senato degli Stati Uniti per garantire un “congedo pagato per tutti i conti” all’allora presidente della Camera. Pertanto, resta da vedere quali misure intraprenderanno nei confronti della guardia del corpo accusata.

Qual è la tua opinione sulla questione? Pensi che Markle dovrebbe licenziare la guardia del corpo?

