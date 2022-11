Il principe Harry e Meghan Markle posano con la poetessa Amanda Gorman in occasione della vigilia del Ringraziamento

Dopo la loro separazione dalla famiglia reale, Il principe Harry e Meghan Markle sono stati impegnati in sfere di loro interesse e libero arbitrio. I loro sforzi più recenti e molto attesi sono stati quelli di Markle Archetipi e l’imminente libro di memorie del principe Harry. Tuttavia, fino alla sua uscita, le sessioni di podcast di Meghan hanno fatto molto rumore. Di recente, esplorando argomenti sulla libertà e la realizzazione, aveva alcune personalità significative che frequentavano il suo podcast.

Anche Amanda Gorman ha accompagnato la Duchessa insieme a Michaela Jaé Rodriguez e Candance Bushnell Su Archetipi. Tuttavia, i Sussex apparentemente si sono avvicinati a Gorman, o almeno così come suggerisce il post di Instagram di quest’ultimo. Dopo aver parlato di alcuni argomenti intensi come gli stigmi legati alle donne e alla loro sessualità, il post mostrava il duo in posa per un’immagine allegramente luminosa.

Il principe Harry e Meghan Markle posano con Amanda Gorman prima del Ringraziamento

In occasione del Ringraziamento e dopo aver trascorso un po’ di tempo con la duchessa Archetipi, Gorman è andato su Instagram per ringraziare la coppia. Si è presa un momento per scrivere, “oltre che entusiasta di aver avuto l’onore di parlare con la duchessa”. Il trio si è riunito affettuosamente per un abbraccio mentre i loro volti erano pieni di felicità e ringraziamento. Amanda SC Gorman è una poetessa e attivista americana che lavora su questioni di oppressione femminile per mano di una società sciovinista. I suoi obiettivi principali sono la razza e l’emarginazione, così come la diaspora africana.

Prima di questo Harry e Meghan sono apparsi in un segmento per congratularsi con il loro amico di lunga data Elton John per il suo ritiro. Lo hanno inondato di tutta la gratitudine e l’apprezzamento per aver servito il mondo per un decennio con la sua musica catartica. Ha anche menzionato come tutte e tre le generazioni della famiglia reale erano felici di averlo come uno dei suoi stretti alleati. Poiché la coppia non poteva ringraziarlo abbastanza per la sua musica, i fan non ne avevano mai abbastanza dell’affetto e dell’amore che irradiavano.

La coppia, dopo aver dichiarato la propria rinuncia alla famiglia, ha vissuto nella loro Casa Montecito in California. Il duca e la duchessa del Sussex hanno cresciuto i loro figli Archie e Lilibet nel paese natale di quest’ultimo. Attualmente stanno lavorando ai loro vari progetti imminenti, che hanno già suscitato grande scalpore.

Ti è piaciuto il modo in cui il principe Harry e Meghan sono con i loro conoscenti stretti?

