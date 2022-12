Il principe Harry e Meghan Markle hanno mentito nel disclaimer delle docuserie Netflix? Palace Source rivela la verità

Il principe Harry e Meghan Markle lo sono in tutte le notizie a causa delle loro docuserie Netflix. La piattaforma di streaming americana ha pubblicato il primo volume di Harry e Meghan e ha ha ricevuto una risposta mista. La docuserie parla principalmente delle difficoltà incontrate dal Duca e dalla Duchessa come reali che lavorano. Mentre la coppia condividerà la loro esperienza nella serie di sei episodi, rischiano di sconvolgere i membri della famiglia reale.

Harry e Meghan. Un evento globale Netflix.Volume I: 8 dicembreVolume II: 15 dicembre pic.twitter.com/WpFzVEC7Yx — Netflix (@netflix) 5 dicembre 2022

Io posso anche ombreggiare i reali anziani, tra cui il re Carlo III e la regina consorte Camilla. Pertanto, Netflix ha trovato meglio farlo eseguire il contenuto attraverso la Casa di Windsor prima del rilascio globale. Prima di iniziare con le controverse docuserie, Netflix ha pubblicato un disclaimer che diceva: “I membri della famiglia reale hanno rifiutato di commentare il contenuto di questa serie.” Tuttavia, come hanno fatto alcune fonti, è scoppiata una polemica ha messo in dubbio la legittimità del diniego.

Le fonti rivelano se il Palazzo è stato contattato per Harry e Meghan

Ore dopo l’uscita della serie, l’editore reale Omid Scobie ha fatto una seria affermazione sul suo nome ufficiale di Twitter. Secondo fonti reali, Netflix e il principe Harry e Meghan Markle non ha contattato nessun ufficio reale per fare un commento sulla serie bomba. Tuttavia, in un altro tweet poche ore dopo, Scobie ha fornito un altro aggiornamento che affermava che il Palace è stato contattato per il commento.

Una fonte reale afferma che né Buckingham Palace né Kensington Palace (né alcun membro della famiglia reale) sono stati contattati per un commento sul contenuto della serie. — Omid Scobie (@scobie) 8 dicembre 2022

Lo ha detto una fonte interna Kensington Palace è stato avvicinato da una terza persona. Lo staff reale ha cercato di connettersi con Archewell Production e lo streamer a confermare la legittimità dell’e-mail. Tuttavia, non hanno ricevuto risposta e, quindi, non sono stati fatti commenti.

Nel frattempo, Netflix ha ha rifiutato le dichiarazioni rilasciate dalle fonti reali. Gli addetti ai lavori di Netflix hanno rivelato che sia il principe e la principessa del Galles che il re Carlo e la regina consorte sono stati invitati a commentare. Li avevamo tempo sufficiente per rispondere, ma i membri reali decisero di non farlo.

Netflix è entrato nella chat. Una fonte dello streamer afferma che gli uffici domestici sia per il principe e la principessa del Galles, sia per re Carlo e Camilla, la regina consorte, sono stati contattati e hanno avuto tempo sufficiente per rispondere. — Omid Scobie (@scobie) 8 dicembre 2022

In particolare, non c’è stata alcuna dichiarazione ufficiale in merito alle affermazioni di Netflix dalla House of Windsor. L’istituzione deve ancora reagire alle dichiarazioni del principe Harry e di Meghan Markle.

