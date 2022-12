Il principe Harry e Meghan Markle finalmente appaiono in pubblico dopo accese polemiche sulle docuserie

Meghan Markle e il principe Harry sono dappertutto. La Duchessa ha appena concluso in maniera perfetta il Podcast di Archetipi che fino ad ora è stato oggetto di innumerevoli polemiche. Attualmente, il Duca e la Duchessa sembrano avere altri impegni di cui occuparsi. Con l’uscita del trailer di Netflix, tutti aspettano con soggezione la docuserie rivelatrice che uscirà l’8 dicembre.

Harry e Meghan. Un evento globale Netflix.Volume I: 8 dicembreVolume II: 15 dicembre pic.twitter.com/WpFzVEC7Yx — Netflix (@netflix) 5 dicembre 2022

Dopo aver suscitato la curiosità tra le masse, la coppia si è assicurata i titoli più importanti per questa settimana. Dopo le docuserie, abbiamo anche il libro di memorie crudo e risoluto fissato per un rilascio nel prossimo mese. Inoltre, è giunto il momento di ricevere la cerimonia del Ripple of Hope Award da parte di Robert F. Kennedy. A causa dello stesso, la coppia ha marciato senza ostacoli e senza paura per adempiere alle proprie responsabilità.

Il principe Harry e Meghan Markle hanno assunto un aspetto spensierato durante la loro prima apparizione post-trailer

Anche dopo le polemiche incisive, Harry e Meghan fanno il pieno di uno sguardo fresco e provocatorio davanti al pubblico. Il giorno dopo l’uscita del controverso trailer, il Duca e la Duchessa del Sussex sono stati visti per la prima volta scendere dai loro jet privati ​​a New York. Page Six ci ha portato l’ultimo avvistamento del principe Harry e Meghan Markle che si avviano verso un’auto di lusso. Il principe ha indossato un look semi-formale per il viaggio con una camicia bianca sbottonata accompagnata da pantaloni da completo. Portava una giacca per strada nei gelidi pomeriggi.

Il principe Harry e Meghan Markle arrivano a New York prima dell’uscita della docuserie Netflix https://t.co/S0O3BuEtvq pic.twitter.com/TCcOdJWZEW — Page Six (@PageSix) 6 dicembre 2022

Meghan Markle, d’altra parte, ha rubato la vista con il suo look da viaggio splendido ma sottile davanti alla folla. Ha indossato un abito nero a maniche lunghe che abbraccia la figura complementare ai suoi occhiali da sole oversize. Come suo marito, la duchessa, anche 41 portava un soprabito nel braccio destro mentre camminava al fianco di Harry. Subito dopo essere scesi dal loro jet privato, alcuni dei loro più stretti conoscenti hanno accolto la coppia con calorosi abbracci.

“Il Robert F. Kennedy Ripple of Hope Award ha premiato leader esemplari di governo, affari, difesa e intrattenimento che hanno dimostrato un impegno incrollabile nei confronti del cambiamento sociale e hanno lavorato per proteggere e promuovere l’equità, la giustizia e i diritti umani.”https:/ /t.co/sqbYWHkyE5 — RS Locke / Royal Suitor (@royal_suitor) 11 ottobre 2022

Secondo quanto riferito, il duo rimarrà a New York fino al termine della cerimonia di premiazione. Kerry Kennedy, 83 anni, ospita Gala di New York 2022. Secondo quanto riferito, ha affermato che il Duca e la sua Duchessa sarebbero stati premiati per avere il “coraggio di affrontare la “struttura di potere” della famiglia reale‘”. All’evento, con immenso orgoglio e onore, la Robert F Kennedy Foundation conferirà alla coppia il Premi Ripple of Hope. È dovuto al fatto consolidato che hanno uno tra pochi leader esemplari con un impegno incrollabile per il cambiamento sociale.

Ti è piaciuto il volto impavido della coppia?

