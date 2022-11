Il principe Harry e Meghan Markle esortano le persone a “votare in anticipo” e inviare loro un messaggio tramite Archewell

Il principe Harry e Meghan Markle lo sono cittadini socialmente consapevoli che conoscono l’importanza del voto. La coppia è sempre stata estremamente insistente sull’impatto che si può avere votando. Sin dai suoi giorni di recitazione, Markle si è sempre assicurata di fare un appello ai suoi fan e follower affinché utilizzino il loro diritto di votare per un futuro radioso.

Durante le elezioni presidenziali del 2016, il l’ex attrice aveva ricordato alla gente come sono stati versati sangue, sudore e lacrime per acquisire il diritto di voto. Aveva pubblicato un post speciale sul suo blog, The Tig, per sollecitare i cittadini degli Stati Uniti. Mentre si stanno svolgendo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, Il principe Harry e Meghan Markle hanno nuovamente lanciato un messaggio sui social. Questa volta, la coppia reale ha avuto un’idea unica includendo il loro sito web della Archewell Foundation.

LEGGI ANCHE: Il primo abito da sposa di Meghan Markle nel 2011 aveva somiglianze scioccanti con quello della duchessa Kate Middleton

Il principe Harry e Meghan Markle vogliono che le persone inviino un messaggio ad Archewell

Per influenzare sempre più cittadini americani, il principe Harry e Meghan Markle hanno ha chiesto loro di inviare un messaggio ad Archewell al numero 26797. Le persone hanno bisogno di farlo scrivi ARCHEWELL nel messaggio e invia al numero della hotline per creare un piano per votare prima o l’8 novembre. Nel frattempo, verranno anche fornite informazioni su tutte le imminenti elezioni nel Paese.

Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno fornito queste informazioni sul sito ufficiale della loro fondazione tramite a post intitolato “Vota in anticipo” e ho condiviso l’immagine di una bottiglia d’acqua con il logo Archewell e l’adesivo “Ho votato”. sul davanti.

C’è anche un messaggio sul sito web che dice, “La Archewell Foundation crede nell’importanza della partecipazione civica, indipendentemente da chi voti”. Il messaggio continua inoltre a parlare di come il voto influisca sui propri amici, familiari e comunità e di come aiuti a plasmare il nostro futuro.

Nel frattempo, non è la prima volta che la coppia fa appello al voto insieme. Durante le elezioni presidenziali del 2020, avevano girato insieme un video dalla loro casa in California per invitare le persone a votare.

LEGGI ANCHE: Quante donne ha frequentato il principe Harry prima di sposare Meghan Markle e dove sono adesso?

Invierai un test al principe Harry e Meghan Markle? Fatecelo sapere nei commenti.

Il post che il principe Harry e Meghan Markle esortano le persone a “votare in anticipo” e inviare loro un messaggio tramite Archewell è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.