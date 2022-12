Il principe Harry e Meghan Markle diventano rivali per una partita in vista degli Invictus Games del 2023 in Germania

Da tempo immemorabile, sport e giochi sono sempre stati strettamente associati alla nobiltà. Nonostante la responsabilità di un intero Regno, diverse attività sportive sono sempre state parte integrante della Famiglia Reale. E i membri liberi dai doveri principali si dilettano ancora di più nei loro giochi. Questo è esattamente il caso del figlio minore del monarca, il principe Harry, e di sua moglie, Meghan Markle. Molto prima di rinunciare alla famiglia reale, il duca di Sussex ha fondato una fondazione multisportiva internazionale chiamata Invictus Games.

La palla è servita. Lo restituirai? Le cose si stanno mettendo in moto: nuove nazioni, la nuova disciplina sportiva ping pong e un momento clou che siamo pronti a mostrarti presto! I biglietti inizieranno presto: puoi far parte della famiglia #InvictusGames. Altri due giorni!#IG23 #AHomeForRespect pic.twitter.com/aUs08scx24 — Invictus Games Düsseldorf 2023 (@InvictusGamesDE) 28 novembre 2022

Questo è uno degli unici possedimenti del principe Harry senza l’intervento delle autorità del palazzo. L’evento, lanciato per la prima volta nel 2014, è per i militari e le donne feriti, feriti e malati di tutto il mondo. Harry e Meghan, che sono entrambi pionieri del benessere sociale e dello sviluppo, hanno ora fatto un salto di qualità con il loro nuovissimo ed entusiasmante segmento pubblicitario promozionale.

Il principe Harry e Meghan Markle lanciano un nuovo promo per gli Invictus Games del 2023

In un segmento video recentemente pubblicato, il Duca e la Duchessa del Sussex sono stati visti faccia a faccia in una partita di ping pong. Nella clip monocromatica, la coppia ha preso le racchette e ha bloccato le corna per un’amichevole partita a ping-pong. Mentre il principe Harry rivolgeva un sorrisetto dolce ma di avvertimento a sua moglie, Markle rispose imbottendo la pagaia e preparandosi per il gioco. Prima del loro tiro, gli atleti, nel loro grande entusiasmo per i prossimi giochi, sono entrati in campo.

Il principe Harry e Meghan Markle si affrontano in un’intensa partita di ping pong nel nuovo promo 2023 di Invictus Games pic.twitter.com/wGVaohpnIx — Etalk (@etalkCTV) 30 novembre 2022

Il video che ha fatto balenare un’energia scintillante tra la coppia ha creato scalpore tra i fan e gli appassionati di sport. Il promo si è concluso con lo slogan “Invictus Games Dusseldorf 2023.All’inizio di quest’anno, nel mese di aprile, la Duchessa ha elogiato il marito come il fondatore di un evento così nobile che va avanti da sei anni. La coppia ha condiviso un bacio affettuoso davanti al pubblico durante lo stesso discorso sul palco.

Siete pronti? L’incredibile esperienza degli #InvictusGames si avvicina sempre di più. Partecipa per sperimentare il potere dello sport nel recupero a Düsseldorf dal 9 al 16 settembre 2023. I biglietti per le cerimonie di apertura e chiusura sono ora disponibili! https://t.co/t45kXQ5NB1 pic.twitter.com/ju6ScRTNEO — Invictus Games Düsseldorf 2023 (@InvictusGamesDE) 30 novembre 2022

La Germania ospiterà per la prima volta gli Invictus Games del 2023. Le date sono previste per una settimana, a partire dal 9 settembre 2023 al 16 settembre. Le forze armate tedesche e la città di Düsseldorf sono pronte ad accogliere la coppia per l’esclusiva festa sportiva internazionale.

