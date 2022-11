Il primo abito da sposa di Meghan Markle nel 2011 aveva somiglianze scioccanti con quello della duchessa Kate Middleton

Dall’inizio della relazione del principe Harry con Meghan Markle, gli osservatori reali e i tabloid lo hanno costantemente compativa l’ex attrice con sua cognata Kate Middleton. Viene spesso tracciato un confronto tra la duchessa del Sussex e la principessa del Galles a causa dei loro abiti, del loro comportamento, delle apparizioni pubbliche e dei discorsi.

Affrontare le critiche per aver indossato abiti simili a quelli di Kate Middleton non è una novità per Meghan Markle. La gente ha trovò ancora una volta una somiglianza nello stile delle due cognate. Potrebbe sorprenderti che questa volta il Sussex Royal è stato accusato di aver copiato l’abito da sposa di Middleton.

LEGGI ANCHE: Meghan Markle ha “fatto una richiesta” a Kate Middleton per essere presente nei suoi archetipi di podcast di Spotify?

Meghan Markle indossava un abito da sposa simile a quello di Kate Middleton

Prima di sposarsi con il principe Harry, Meghan Markle ha stretto un legame matrimoniale con il produttore cinematografico Trevor Engelson. I due si sono sposati a un matrimonio sulla spiaggia in Giamaica nel settembre 2011 dopo un periodo di frequentazione di sei anni. Per la cerimonia, il Abiti allume indossò l’abito da sposa, che era abbastanza simile all’abito da ricevimento di Kate Middleton. Le due donne indossavano un abito bianco senza spalline con una cintura argentata lucida.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan Markle (@meghanmarkleupdates)

È interessante notare che Il matrimonio di Kate e il principe William ha avuto luogo nell’aprile 2011. Pertanto, è difficile dire se Markle si sia ispirata a Middleton per lo stile del suo abito da sposa. Nel frattempo, può anche essere una coincidenza visto che l’ex attrice americana lo ha spesso chiarito non sapeva nulla della famiglia reale prima di incontrare il principe Harry. Essendo americana, la conoscenza della Duchessa della Casa dei Windsor non era nemmeno il minimo indispensabile e quindi aveva molto da imparare.

Markle e Trevor hanno chiesto il divorzio nel 2013, citando differenze inconciliabili come motivo. Si ritiene che il dramma legale Abiti è stata la ragione principale dietro la ricaduta. Lo spettacolo richiedeva all’attrice di risiedere a Toronto, mentre Trevor non poteva lasciare Los Angeles.

L’attrice ha fatto il grande passo per la seconda volta Maggio 2018 in una grande cerimonia con il principe Harry. La coppia ora vive a Montecito, in California, e ha due figli, ovvero Archie e Lilibet.

LEGGI ANCHE: Nonostante tutte le critiche, Kate Middleton ha capito perché Meghan Markle era “costretta a presentarsi di persona” in Uvalde

Quale stile ti piace di più tra Meghan Markle e Kate Middleton? Condividi con noi nei commenti.

Il post Il primo abito da sposa di Meghan Markle nel 2011 aveva somiglianze scioccanti con quello della duchessa Kate Middleton è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.