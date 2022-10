Il presentatore originale di Unsolved Mysteries Robert Stack: cosa gli è successo?

Il riavvio di Netflix dei classici docuserie Misteri irrisolti torna con il volume 3, che debutterà con i primi tre episodi martedì 18 ottobre. Ogni storia segue casi freddi di crimini veri, paranormali, incubi e altri eventi strani e inspiegabili. Giusto in tempo per Halloween, ti consigliamo vivamente di dare un’occhiata al primo lotto di episodi nell’ultima puntata. Ti faranno grattare la testa e piangere per le famiglie che hanno perso i cari.

Naturalmente, se sei un fan di OG Misteri irrisolti, saprai che la serie sembrava un po’ diversa in passato. Per cominciare, c’era un host che presentava i casi e parlava di quello che è successo. Netflix non ha ancora introdotto un presentatore nella sua serie, ma nessuno sarebbe così iconico come l’ospite originale che i fan amavano guardare sui loro schermi, Robert Stack.

Ma prima Misteri irrisolti è stato prelevato e Stack è stato assunto, altri due host hanno sostituito il lavoro. Siamo qui per parlare delle loro carriere e di cosa è successo loro dopo la loro apparizione nei docuserie spettrali.

I misteri irrisolti ospitano Robert Stack

Robert Stack è meglio conosciuto per l’hosting Misteri irrisolti ed è spesso considerato il presentatore originale perché ha avuto il lavoro per oltre un decennio! Dopo che Raymond Burr e Karl Malden hanno ospitato alcuni episodi, Stack ha preso il sopravvento ed è stato il volto della docuserie durante il resto della sua corsa originale. Stack è stato un attore acclamato, essendo stato nominato per un Oscar per il suo ruolo nel film del 1956 Scritto sul ventoe ha vinto un Emmy nel 1960 per la sua interpretazione nello spettacolo gli intoccabili.

Stack ospitato Misteri irrisolti fino alla sua morte nel 2003. Durante il suo periodo nelle docuserie, ha anche servito come narratore e ha doppiato personaggi in spettacoli come Ercole, I castori arrabbiati, Marziani brutti di culo, re della Collina, e altro ancora. Morì all’età di 84 anni per insufficienza cardiaca.

I misteri irrisolti ospitano Raymond Burr

L’attore Raymond Burr si è unito Misteri irrisolti nel 1987 per ospitare la prima speciale, che si trasformò nel pilota. Burr è apparso in film come M (1951), Lunotto posteriore (1954) e multiplo Godzilla puntate negli anni ’50-’80. Era noto per interpretare un cattivo nei film noir. Il suo ruolo più importante, tuttavia, è stato quello di interpretare il personaggio principale nello spettacolo Perry Masonandato in onda dal 1957 al 1966. Ha anche recitato in 26 film TV di Perry Mason.

Dopo il suo breve periodo Misteri irrisoltiBurr ha recitato in diversi film TV di Perry Mason ed è apparso in due film del 1991 — La leggenda di Kootenai Brown e Delirante. Nel 1993 morì di cancro.

I misteri irrisolti ospitano Karl Malden

Dopo Burr ma prima Stack era l’attore Karl Malden nel Misteri irrisolti lavoro di accoglienza. Ha presentato il secondo e il terzo speciale, che si sono trasformati in episodi dello spettacolo una volta che è stato ripreso. Prima delle docuserie, è apparso in diversi film acclamati, tra cui Sul lungomare (1954), Un tram chiamato desiderio (1951), e Patton (1970).

Dopo Misteri irrisoltiMalden è apparso in una manciata di film TV come Ritorno per le strade di San Francisco (1992) e Hanno preso i nostri figli: il rapimento di Chowchilla (1993). Il suo ultimo credito come attore è stato nel 2000 con il ruolo di padre Thomas Cavanaugh nello spettacolo L’ala ovest. L’attore è morto nel 2009 per cause naturali. Secondo quanto riferito, soffriva di cattive condizioni di salute per qualche tempo.

L’originale Misteri irrisolti non è disponibile su Netflix, ma al momento puoi trasmettere in streaming determinate stagioni su Hulu.