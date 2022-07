Il potenziale della storia di The Sea Beast 2 esplorato mentre i fan chiedono un sequel

*ATTENZIONE: Spoiler in arrivo per The Sea Beast*

Da quando Netflix ha rilasciato il film festivo Klaus nel 2018, il suo team di animazione interno ha regalato ai fan alcuni film davvero gioiosi, tra cui Al di là della luna, ritorno nell’entroterra e ora, la sua ultima versione, The Sea Beast.

Il film, che molti doppiano Come addestrare il tuo drago incontra Pirati dei Caraibi, fonde un’animazione straordinaria con una storia sincera e ha conquistato spettatori e critici allo stesso modo, segnando il 94% su Rotten Tomatoes.

Dopo la sua uscita, i fan non hanno perso tempo nell’esprimere i loro desideri per un sequel, con molti che sperano di dare vita a The Sea Beast 2.

La bestia del mare | Trailer ufficiale BridTV 10340 La bestia del mare | Trailer ufficiale https://i.ytimg.com/vi/PE-IGQCsPo/hqdefault.jpg 1028202 1028202 centro 13872

Di cosa parla The Sea Beast?

Pubblicato da Netflix l’8 luglio 2022, The Sea Beast è ambientato in un’era in cui terrificanti creature marine vagano per gli oceani e vengono inseguite da cacciatori di mostri che vengono trattati come eroi per aver ucciso le bestie.

Il film racconta la storia del cacciatore di mostri Jacob Holland, che inizia il suo viaggio a bordo della nave da caccia, L’inevitabileal servizio del grizzly Capitan Crow, che anni prima aveva perso un occhio a causa di una bestia chiamata Red Bluster.

Durante la loro caccia alla famigerata bestia, Jacob e una giovane clandestina di nome Maisie, finiscono per cadere in mare e si ritrovano nelle grinfie del Red Bluster.

Tuttavia, la coppia si rende presto conto che tutto ciò che è stato detto loro sulle presunte spaventose e mortali creature marine potrebbe non essere del tutto vero.

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Netflix

Il nostro punto di vista: dove potrebbe andare la storia in The Sea Beast 2?

The Sea Beast si conclude con Jacob e Maisie che salvano il Red Bluster – soprannominato Red da Maisie – dall’esecuzione per mano del Capitano Crow e riescono a convincere i loro simili che le bestie marine non sono così malvagie come si pensava, erano solo agire per legittima difesa.

Jacob e Maisie formano la loro famiglia disadattata mentre Red e le altre bestie marine possono vivere le loro vite in pace.

Sebbene Netflix non abbia confermato un sequel, c’è molto spazio per The Sea Beast 2 poiché un secondo film potrebbe vedere Jacob e Maisie imbarcarsi in un’altra avventura marinara, potenzialmente facendoli esplorare gli oceani per scoprire le origini del maestose creature marine per saperne di più su di loro.

Tuttavia, dopo aver salvato le bestie dalla caccia nel primo film, un sequel potrebbe vedere Jacob e Maisie aiutare a proteggere le creature da una nuova minaccia emersa durante il loro viaggio, forse un’altra banda di umani cacciatori o persino un gruppo di bestie marine veramente malvagie .

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Netflix

I fan di Netflix chiedono un sequel

Dopo l’uscita di The Sea Beast, i fan non hanno perso tempo a rivolgersi ai social media per chiedere un sequel.

Un fan su Twitter ha scritto: “Quindi Sea Beast era DAVVERO BUONO. E voglio un seguito”.

Mentre un altro ha aggiunto: “Ho appena visto The Sea Beast su Netflix e ora ho bisogno di un sequel. C’è molto altro da esplorare in questo mondo”.

Questo fan ha già un’idea per la trama: “Anche la bestia del mare potrebbe avere un seguito in cui Masie è cresciuta e scopre che ci sono paesi più lontani dove le persone vivono insieme alle bestie”.

Anche un altro fan ha chiesto un sequel dopo che il film ha lasciato loro molte domande: “The Sea Beast è in realtà uno dei pochi film d’animazione di cui voglio un sequel. Come solo il potenziale della tradizione. Che fine ha fatto il monarca? Cosa è successo alla nave di Jacob quando è stato trovato da Crow? La monarchia è già stata rovesciata? VOGLIO SAPERNE DI PIÙ.”

Questo fan ha notato le vibrazioni simili con cui condivide The Sea Beast Come addestrare il tuo drago, che a sua volta ha ottenuto due sequel e uno spin-off televisivo: “Ho appena visto The Sea Beast, è davvero bello! È come addestrare il tuo drago ma invece dei vichinghi ci sono i pirati e invece dei draghi ci sono i mostri marini. 10/10, spero che ci sia un sequel buono come il primo!

E infine, questo fan ha commentato: “Ho bisogno di più da The Sea Beast. Devono esserci altri regni che hanno cacciatori di mostri, vuoi che io creda che questo è andato avanti per centinaia di anni e che un discorso era tutto ciò di cui avevano bisogno. No, ho bisogno di uno show televisivo o di un sequel”.

Scarica dal sito ufficiale della stampa | Netflix

The Sea Beast è ora disponibile per lo streaming su Netflix dopo il rilascio venerdì 8 luglio 2022.

In altre notizie, Red muore in The Sea Beast? Spiegazione della fine del film