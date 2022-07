Il poster realizzato dai fan per il documentario Netflix di Kobe Bryant mostra la leggenda dei Lakers nella skin Black Mamba

Netflix cerca di creare contenuti su qualcosa di reale. Alla piattaforma piace scegliere storie di vita reale e trasformarle in fiction e saggistica. Troverai la migliore collezione di documentari su Netflix. Allo stesso link, la piattaforma ha annunciato un documentario sulla leggenda del basket-Kobe Bryant. Il nome del documentario è Il Mamba Nero, e uscirà su Netflix ad agosto. Ti abbiamo portato tutto ciò che devi sapere su questo documentario.

Tutto sul Black Mamba

Chi non ha sentito il nome Kobe Bryant? Il leggendario calciatore, che ha giocato per 20 anni per i LA Lakers in NBA, è morto nel 2020 in un incidente aereo insieme alla figlia. Kobe ha ottenuto molti risultati e una quantità folle di amore dai suoi fan. È ancora uno dei migliori giocatori di basket di tutti i tempi.

Tuttavia, i fan e i seguaci dei Lakers sperano da allora in un documentario di Kobe Bryant di profondità e calibro comparabili L’ultimo ballo è stato rilasciato nella primavera del 2020. Un fan ha realizzato il poster del documentario dopo che Netflix ha finalmente annunciato l’uscita.

Ad agosto 2022 potremo goderci un documentario in 10 parti in onore dell'eredità di Kobe Bryant

Vedete, è anche conosciuto come ‘Black Mamba’, un nome che si è dato. I suoi fan hanno ampiamente accettato questo nome. Tuttavia, Netflix non ha ancora rilasciato poster o trailer, ma dovrebbero uscire presto. I fan di Kobe stanno diventando molto impazienti.

Sicuramente ha lasciato un’eredità e ha ispirato molte vite. Ha vinto medaglie d’oro in quasi tutte le competizioni a cui ha preso parte. Ci auguriamo che sarai entusiasta di guardare un documentario su questa vita leggendaria. Ti terremo aggiornato con eventuali aggiornamenti a riguardo.

